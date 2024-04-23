УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздники
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Приметы

Жизнь будет счастливой: что обязательно нужно сделать 24 апреля - приметы дня

Ангелина Подвысоцкая
23 апреля 2024, 17:14
Что нельзя делать 24 апреля. Важные приметы и запреты, которые уберегут от тоски и проблем со здоровьем.
приметы, погода
Что нельзя делать 24 апреля / фото: pixabay

24 апреля церковь почитает память мученика Саввы Стратилата. Об этом сообщает Волынская епархия ПЦУ. Савва служил в римской армии и принял христианство. Он был воеводой, жил в чистоте и постничестве. Он обладал властью над бесами и имел способность изгонять их. Об этом узнал император Аврелиан, который устроил гонения на христиан. Савва смело признал веру в Христа и его подвергли пыткам. Воеводу били, обжигали огнем и даже бросили в бочку с раскаленной смолой. Савва выжил и остался невредимым.

После этого 70 воинов поверили в Христа и также признали это. Их приказали немедленно казнить. Савву бросили в темницу, где продолжили пытать. Он не отказался от веры, после чего его бросили в реку.

Читайте в материале Главреда, что можно и нельзя делать 24 апреля.

видео дня

Что можно делать 24 апреля

  • В этот день нужно заняться лечением болезней, особенно тех, которые связаны с зубной болью.
  • В этот день молодым девушкам стоит умыться водой из реки или водоема. Предки верили, что это поможет избавиться от тоски.
  • В этот день нужно провести время радостно и весело. Считается, что тогда судьба будет счастливой.

Что нельзя делать 24 апреля

1. Нельзя 24 апреля готовить блюда из пшеничной муки. Предки верили, что это принесет проблемы со здоровьем.

2. Нельзя 24 апреля ссориться со второй половинкой. Считается, что из-за этого не будет будущего.

Приметы 24 апреля

  • Если в этот день идет дождь, то следующие несколько дней будет холодно.
  • Если в этот день комары летают стаей, то будет большой урожай овса.
  • Если в этот день на березе появились серьги, то можно сеять овес.
  • Если в этот день утки плавают в водоемах, то будет быстрое потепление.

Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Вас также заинтересует:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

приметы
Реклама

Главное за день

Ситуация на фронте обострилась: в ВСУ назвали самые "горячие" направления

Ситуация на фронте обострилась: в ВСУ назвали самые "горячие" направления

17:59 Украина
Есть ли угроза прорыва фронта: в ВСУ раскрыли детали боев за Очеретино

Есть ли угроза прорыва фронта: в ВСУ раскрыли детали боев за Очеретино

17:15 Украина
Пакет на $60 млрд: оружие в Украину перебросят быстрее, в CNN узнали сценарий

Пакет на $60 млрд: оружие в Украину перебросят быстрее, в CNN узнали сценарий

16:28 Мир
Все главные новости

Популярное

С духом гнильцы : путинист Галкин слетел с катушек и налетел на Пугачеву 84623

"С духом гнильцы": путинист Галкин слетел с катушек и налетел на Пугачеву

Украина может потерять важного партнера по войне: все подробности 11712

Украина может потерять важного партнера по войне: все подробности

В Украину врывается жесткая магнитная буря: шторм затянется надолго 8723

В Украину врывается жесткая магнитная буря: шторм затянется надолго

После этого работа ТЦК: в ВСУ предупредили, что только законом о мобилизации не обойдется 6271

После этого работа ТЦК: в ВСУ предупредили, что только законом о мобилизации не обойдется

Последние новости

18:03

Скоро переплюнет бабушку: внук Пугачевой поделился сногсшибательной новостью из США

17:59

Ситуация на фронте обострилась: в ВСУ назвали самые "горячие" направления

17:28

Какое животное дает самое дорогое молоко: ответ украинцев загнал всех в краску

17:26

Как легко и быстро убрать ржавчину в доме: действенная находка для хозяек

17:15

Есть ли угроза прорыва фронта: в ВСУ раскрыли детали боев за Очеретино

Андрей Золотарев: Мирный план Китая – за счет Украины в интересах МосквыАндрей Золотарев: Мирный план Китая – за счет Украины в интересах Москвы
17:14

Жизнь будет счастливой: что обязательно нужно сделать 24 апреля - приметы дня

16:47

Оккупанты перепутали своих сослуживцев с РДК: история закончилась "феерически"

16:41

Лунный календарь на май 2024: благоприятные и неблагоприятные дни месяца

16:30

"В любви к русскому": Маша Ефросинина четко показала свою позицию

Реклама
16:28

Пакет на $60 млрд: оружие в Украину перебросят быстрее, в CNN узнали сценарий

16:16

"3 бригады прошли вперед": Нацгвардейцы совершили мощный прорыв на востоке

16:13

Гороскоп на завтра 24 апреля: Тельцам - расходы на каждом шагу, Рыбам - трудный выбор

16:02

Принцу Луи шесть: Кейт Миддлтон мило сфотографировала харизматичного сына

15:39

Украина может не получить помощь от США на всю сумму: посол назвала причину

15:20

Как делается сыр с плесенью: вот почему он так дорого стоит

15:15

Неизлечимо больная Селин Дион рассказала о борьбе с болезнью и показала свое телоВидео

15:00

"Мне очень больно": Ефросинина раскрыла детали общения с "российской" сестрой

14:40

Лунный календарь стрижек на май 2024: когда стричься и краситься

14:32

Теперь ездит c водителем: чем закончилось ДТП с блогершей Квитковой

14:30

Эта закуска станет звездой праздничного стола на Пасху 2024: 3 роскошных рецепта за минутуВидео

Реклама
14:29

Риск штурма Харькова и Сум: генерал предупредил о неожиданном направлении удара

14:27

Будут мощные дожди и штормовой ветер: Украину накрывает новый циклон

14:19

Предатель Джиган спаивает свою 12-летнюю дочь

13:41

Были пять лет вместе: актер Владимир Гладкий расстался с любимой и назвал причину

13:17

Зеленский поблагодарил Сунака за крупнейший пакет оборонной поддержки Украины

12:58

Жесткие ограничения для мужчин за границей: Кулеба сделал важное заявление

12:40

Угроза стратегического прорыва с флангов: на восток срочно перебрасывают резервы

12:30

Таро-прогноз на полнолуние 24 апреля 2024: Овнам - триумф, Близнецам - выбор, Львам - покой

12:17

Виталий Портников. О чем договаривались Байден и ЗеленскийВидеоблоги

12:17

Злата Огневич пыталась покончить с собой

11:48

Самолет РФ сбросил ракету X-59 на Белгородскую область

11:42

Раненых вывозили грузовиками: в Мариуполе мощный прилет по расположению россиянФото

11:40

Церковный праздник 24 апреля: что запрещено делать в день преподобного Саввы

11:22

Помощь США – это только начало: в Bloomberg описали новый план войны в Украине

10:56

Китайский гороскоп на завтра 24 апреля: Змеи - будьте на чеку утром, Собакам - кардинальный переворот в жизни

10:44

Пугачева собирается отказаться от своего замка под Москвой

10:41

"Украина - это часть России": СМИ узнали о новом "зашкваре" Трампа

10:33

Лунный посевной календарь на май 2024 года: что и когда сажать

10:24

Украинскому министру объявили подозрение из-за схем с землей на 291 млн грн: детали

10:13

Очень сложная головоломка: нужно найти лишнюю игральную кость за 15 секунд

Реклама
10:06

"Он плакал": король Чарльз выдворил из дома принца Гарри с семьей

09:54

Украина может выиграть войну при 3 условиях: в Госдепе США сделали важное заявление

09:43

Для Украины нашли еще 4 батареи Patriot: раскрыта схема передачи с гарантиями США

09:22

Киев и область в ближайшие дни подтопит: синоптик предупредил об опасности

08:37

Пользуются задержкой помощи от США: в ISW объяснили, какой план имеет РФ по Харькову

08:31

Британия объявила о крупнейшем в истории пакете военной помощи Украине: что в него войдет

08:10

Шикарная дочь Кетрин Зета Джонс выгуляла мамино легендарное платье

08:10

Почему Россия прекратила массово обстреливать Украину "Шахедами"мнение

07:49

"Игра с духом гнильцы": Галкин публично обругал Пугачеву

07:39

РФ готовит наступление на Донбассе: в ISW сказали, что остановит оккупантов

^
Пасха 2024
Пасха 2024 в Украине: даты для православных и католиковПасха 2024: что можно и нельзя класть в пасхальную корзинуКакой сегодня праздникВеликий пост 2024Китайский Новый год 2024Церковный календарь на 2024 годЧто должно быть на столе на Пасху: список блюд и традицииПочему Украина перешла на новый календарь, но Пасха - в мае: как определяется дата
Новости Украины
Новости КиеваПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифы
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп Таро
Интересное
Народные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборкаАвто
Мода и красота
Советы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости моды
Рецепты
НапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Война с Россией
Контрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТО
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять