Жизнь будет счастливой: что обязательно нужно сделать 24 апреля - приметы дня

Что нельзя делать 24 апреля. Важные приметы и запреты, которые уберегут от тоски и проблем со здоровьем.

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Что нельзя делать 24 апреля / фото: pixabay

24 апреля церковь почитает память мученика Саввы Стратилата. Об этом сообщает Волынская епархия ПЦУ. Савва служил в римской армии и принял христианство. Он был воеводой, жил в чистоте и постничестве. Он обладал властью над бесами и имел способность изгонять их. Об этом узнал император Аврелиан, который устроил гонения на христиан. Савва смело признал веру в Христа и его подвергли пыткам. Воеводу били, обжигали огнем и даже бросили в бочку с раскаленной смолой. Савва выжил и остался невредимым.

После этого 70 воинов поверили в Христа и также признали это. Их приказали немедленно казнить. Савву бросили в темницу, где продолжили пытать. Он не отказался от веры, после чего его бросили в реку.

Читайте в материале Главреда, что можно и нельзя делать 24 апреля.

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Что можно делать 24 апреля

В этот день нужно заняться лечением болезней, особенно тех, которые связаны с зубной болью.

В этот день молодым девушкам стоит умыться водой из реки или водоема. Предки верили, что это поможет избавиться от тоски.

В этот день нужно провести время радостно и весело. Считается, что тогда судьба будет счастливой.

Что нельзя делать 24 апреля

1. Нельзя 24 апреля готовить блюда из пшеничной муки. Предки верили, что это принесет проблемы со здоровьем.

2. Нельзя 24 апреля ссориться со второй половинкой. Считается, что из-за этого не будет будущего.

Приметы 24 апреля

Если в этот день идет дождь, то следующие несколько дней будет холодно.

Если в этот день комары летают стаей, то будет большой урожай овса.

Если в этот день на березе появились серьги, то можно сеять овес.

Если в этот день утки плавают в водоемах, то будет быстрое потепление.

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