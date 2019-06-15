Вареники с клубникой: "бомбовские" рецепты пышных вареников на пару

Вареники с клубникой на пару готовятся 5-7 минут / Скриншот с youtube.com

Из клубники можно приготовить много разных блюд, в частности, вареники. Если сделать тесто на вареники с клубникой на кефире и приготовить вареники на пару, то изделия получатся пышными.

Главред решил узнать, как делать пышные вареники с клубникой, как их готовить на пару в кастрюле и в мультиварке, и собрал самые "бомбовские" рецепты.

Вареники с клубникой, рецепт на кефире (готовятся в кастрюле)

Ингредиенты:

0,5 л кефира (должен быть комнатной температуры);

1,5 столовые ложки сахара;

Щепотка соли;

0,5 пачки сухих дрожжей (пачка — 11 г);

Около 900 г просеянной муки;

0,5 кг мелкой клубники.

Как сделать тесто на вареники с клубникой на кефире

Вылейте в миску кефир, всыпьте сахар, соль, вбейте яйца, все перемешайте. Потом всыпьте дрожжи, все тщательно перемешайте и оставьте смесь на 30 минут.

Всыпайте в смесь муку небольшими порциями и замешивайте тесто на вареники с клубникой — сначала ложкой, а потом — руками. Когда тесто соберется в комок, присыпьте мукой поверхность стола и домесите его там. Тесто должно получиться однородным и не слишком тугим.

Разделите тесто на вареники с клубникой на кефире на две части, сформируйте из них колбаски и порежьте на кусочки толщиной около 5 см. Кусочки теста присыпьте мукой и сделайте из них кружочки, их края должны быть толстыми. Положите в центр заготовки клубнику и залепите тесто (можно всыпать немного сахара).

Как готовить вареники с клубникой на пару

Возьмите кастрюлю, налейте немного воды, намочите марлю и завяжите ее на кастрюлю. Когда вода закипит, выложите вареники с клубникой на марлю (между ними должно остаться небольшое расстояние). Потом накройте вареники миской и готовьте 6 минут.

Готовые вареники на пару с клубникой можно подавать со сливочным маслом, с сахаром или со сметаной.Читайте такжеКак сделать тесто на вареники: простые рецепты

Вареники с клубникой, рецепт на кефире (готовятся на пару в мультиварке)

Ингредиенты:

500-550 г муки;

300 мл кефира;

1/3 чайной ложки соли;

1 чайная ложка соды;

400 г клубники;

Растительное масло.

Как делать тесто на вареники с клубникой на кефире

Просейте в емкость муку, добавьте соду, соль и все тщательно перемешайте. Добавьте в смесь кефир и замесите тесто на вареники с клубникой. Емкость с замешанным тестом накройте пищевой пленкой и оставьте на 30 минут. Нарежьте клубнику крупными кусочками.

Присыпьте поверхность мукой, раскатайте тесто в пласт и вырежьте формочкой или стаканом/чашкой заготовки для вареников. Выложите на вырезанные кружочки начинку и залепите тесто.

Как готовить вареники с клубникой на пару в мультиварке

Налейте в мультиварку воду, выставьте режим, предусматривающий приготовление пищи на пару, и закройте крышку. Смажьте корзину мультиварки небольшим количеством растительного масла и выложите вареники, между ними должно быть расстояние. Готовьте вареники с клубникой на пару в мультиварке 5-7 минут.

Готовы вареники можно смазать сливочным маслом, посыпать сахаром, добавить в них сметану. Читайте такжеВареники с вишней из разного теста: рецепты без затей