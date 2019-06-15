Вареники с клубникой: "бомбовские" рецепты пышных вареников на пару

Тесто на вареники с клубникой на кефире просто готовить.
Из клубники можно приготовить много разных блюд, в частности, вареники. Если сделать тесто на вареники с клубникой на кефире и приготовить вареники на пару, то изделия получатся пышными.
Главред решил узнать, как делать пышные вареники с клубникой, как их готовить на пару в кастрюле и в мультиварке, и собрал самые "бомбовские" рецепты.
Вареники с клубникой, рецепт на кефире (готовятся в кастрюле)
Ингредиенты:
- 0,5 л кефира (должен быть комнатной температуры);
- 1,5 столовые ложки сахара;
- Щепотка соли;
- 0,5 пачки сухих дрожжей (пачка — 11 г);
- Около 900 г просеянной муки;
- 0,5 кг мелкой клубники.
Как сделать тесто на вареники с клубникой на кефире
Вылейте в миску кефир, всыпьте сахар, соль, вбейте яйца, все перемешайте. Потом всыпьте дрожжи, все тщательно перемешайте и оставьте смесь на 30 минут.
Всыпайте в смесь муку небольшими порциями и замешивайте тесто на вареники с клубникой — сначала ложкой, а потом — руками. Когда тесто соберется в комок, присыпьте мукой поверхность стола и домесите его там. Тесто должно получиться однородным и не слишком тугим.
Разделите тесто на вареники с клубникой на кефире на две части, сформируйте из них колбаски и порежьте на кусочки толщиной около 5 см. Кусочки теста присыпьте мукой и сделайте из них кружочки, их края должны быть толстыми. Положите в центр заготовки клубнику и залепите тесто (можно всыпать немного сахара).
Как готовить вареники с клубникой на пару
Возьмите кастрюлю, налейте немного воды, намочите марлю и завяжите ее на кастрюлю. Когда вода закипит, выложите вареники с клубникой на марлю (между ними должно остаться небольшое расстояние). Потом накройте вареники миской и готовьте 6 минут.
Готовые вареники на пару с клубникой можно подавать со сливочным маслом, с сахаром или со сметаной.Читайте такжеКак сделать тесто на вареники: простые рецепты
Вареники с клубникой, рецепт на кефире (готовятся на пару в мультиварке)
Ингредиенты:
- 500-550 г муки;
- 300 мл кефира;
- 1/3 чайной ложки соли;
- 1 чайная ложка соды;
- 400 г клубники;
- Растительное масло.
Как делать тесто на вареники с клубникой на кефире
Просейте в емкость муку, добавьте соду, соль и все тщательно перемешайте. Добавьте в смесь кефир и замесите тесто на вареники с клубникой. Емкость с замешанным тестом накройте пищевой пленкой и оставьте на 30 минут. Нарежьте клубнику крупными кусочками.
Присыпьте поверхность мукой, раскатайте тесто в пласт и вырежьте формочкой или стаканом/чашкой заготовки для вареников. Выложите на вырезанные кружочки начинку и залепите тесто.
Как готовить вареники с клубникой на пару в мультиварке
Налейте в мультиварку воду, выставьте режим, предусматривающий приготовление пищи на пару, и закройте крышку. Смажьте корзину мультиварки небольшим количеством растительного масла и выложите вареники, между ними должно быть расстояние. Готовьте вареники с клубникой на пару в мультиварке 5-7 минут.
Готовы вареники можно смазать сливочным маслом, посыпать сахаром, добавить в них сметану. Читайте такжеВареники с вишней из разного теста: рецепты без затей