Вареники с клубникой: "бомбовские" рецепты пышных вареников на пару

15 июня 2019, 06:22

Тесто на вареники с клубникой на кефире просто готовить.

Вареники с клубникой — Вареники с клубникой на пару готовятся 5-7 минут
Вареники с клубникой на пару готовятся 5-7 минут / Скриншот с youtube.com

Из клубники можно приготовить много разных блюд, в частности, вареники. Если сделать тесто на вареники с клубникой на кефире и приготовить вареники на пару, то изделия получатся пышными.

Главред решил узнать, как делать пышные вареники с клубникой, как их готовить на пару в кастрюле и в мультиварке, и собрал самые "бомбовские" рецепты.

Вареники с клубникой, рецепт на кефире (готовятся в кастрюле)

Ингредиенты:

  • 0,5 л кефира (должен быть комнатной температуры);
  • 1,5 столовые ложки сахара;
  • Щепотка соли;
  • 0,5 пачки сухих дрожжей (пачка — 11 г);
  • Около 900 г просеянной муки;
  • 0,5 кг мелкой клубники.

Как сделать тесто на вареники с клубникой на кефире

Вылейте в миску кефир, всыпьте сахар, соль, вбейте яйца, все перемешайте. Потом всыпьте дрожжи, все тщательно перемешайте и оставьте смесь на 30 минут.

Всыпайте в смесь муку небольшими порциями и замешивайте тесто на вареники с клубникой — сначала ложкой, а потом — руками. Когда тесто соберется в комок, присыпьте мукой поверхность стола и домесите его там. Тесто должно получиться однородным и не слишком тугим. 

Разделите тесто на вареники с клубникой на кефире на две части, сформируйте из них колбаски и порежьте на кусочки толщиной около 5 см. Кусочки теста присыпьте мукой и сделайте из них кружочки, их края должны быть толстыми. Положите в центр заготовки клубнику и залепите тесто (можно всыпать немного сахара).

Как готовить вареники с клубникой на пару

Возьмите кастрюлю, налейте немного воды, намочите марлю и завяжите ее на кастрюлю. Когда вода закипит, выложите вареники с клубникой на марлю (между ними должно остаться небольшое расстояние). Потом накройте вареники миской и готовьте 6 минут.

Готовые вареники на пару с клубникой можно подавать со сливочным маслом, с сахаром или со сметаной.Читайте такжеКак сделать тесто на вареники: простые рецепты

  • Вареники на пару с клубникой в кастрюле готовятся 6 минут Скриншот с youtube.com
  • Вареники на пару с клубникой в кастрюле готовятся 6 минут Скриншот с youtube.com
  • Вареники на пару с клубникой в кастрюле готовятся 6 минут Скриншот с youtube.com
  • Вареники на пару с клубникой в кастрюле готовятся 6 минут Скриншот с youtube.com
  • Вареники на пару с клубникой в кастрюле готовятся 6 минут Скриншот с youtube.com
  • Вареники на пару с клубникой в кастрюле готовятся 6 минут Скриншот с youtube.com
  • Вареники на пару с клубникой в кастрюле готовятся 6 минут Скриншот с youtube.com
  • Вареники на пару с клубникой в кастрюле готовятся 6 минут Скриншот с youtube.com
  • Вареники на пару с клубникой в кастрюле готовятся 6 минут Скриншот с youtube.com
  • Вареники на пару с клубникой в кастрюле готовятся 6 минут Скриншот с youtube.com
  • Вареники на пару с клубникой в кастрюле готовятся 6 минут Скриншот с youtube.com
  • Вареники на пару с клубникой в кастрюле готовятся 6 минут Скриншот с youtube.com
  • Вареники на пару с клубникой в кастрюле готовятся 6 минут Скриншот с youtube.com
  • Вареники на пару с клубникой в кастрюле готовятся 6 минут Скриншот с youtube.com
  • Вареники на пару с клубникой в кастрюле готовятся 6 минут Скриншот с youtube.com
  • Вареники на пару с клубникой в кастрюле готовятся 6 минут Скриншот с youtube.com
  • Вареники на пару с клубникой в кастрюле готовятся 6 минут Скриншот с youtube.com
  • Вареники на пару с клубникой в кастрюле готовятся 6 минут Скриншот с youtube.com
  • Вареники на пару с клубникой в кастрюле готовятся 6 минут Скриншот с youtube.com

Вареники с клубникой, рецепт на кефире (готовятся на пару в мультиварке)

Ингредиенты:

  • 500-550 г муки;
  • 300 мл кефира;
  • 1/3 чайной ложки соли;
  • 1 чайная ложка соды;
  • 400 г клубники;
  • Растительное масло.

Как делать тесто на вареники с клубникой на кефире

Просейте в емкость муку, добавьте соду, соль и все тщательно перемешайте. Добавьте в смесь кефир и замесите тесто на вареники с клубникой. Емкость с замешанным тестом накройте пищевой пленкой и оставьте на 30 минут. Нарежьте клубнику крупными кусочками.

Присыпьте поверхность мукой, раскатайте тесто в пласт и вырежьте формочкой или стаканом/чашкой заготовки для вареников. Выложите на вырезанные кружочки начинку и залепите тесто.

Как готовить вареники с клубникой на пару в мультиварке

Налейте в мультиварку воду, выставьте режим, предусматривающий приготовление пищи на пару, и закройте крышку. Смажьте корзину мультиварки небольшим количеством растительного масла и выложите вареники, между ними должно быть расстояние. Готовьте вареники с клубникой на пару в мультиварке 5-7 минут.

Готовы вареники можно смазать сливочным маслом, посыпать сахаром, добавить в них сметану. Читайте такжеВареники с вишней из разного теста: рецепты без затей

  • Вареники с клубникой на пару в мультиварке готовятся 5-7 минут Скриншот видео с youtube.com
  • Вареники с клубникой на пару в мультиварке готовятся 5-7 минут Скриншот видео с youtube.com
  • Вареники с клубникой на пару в мультиварке готовятся 5-7 минут Скриншот видео с youtube.com
  • Вареники с клубникой на пару в мультиварке готовятся 5-7 минут Скриншот видео с youtube.com
  • Вареники с клубникой на пару в мультиварке готовятся 5-7 минут Скриншот видео с youtube.com
  • Вареники с клубникой на пару в мультиварке готовятся 5-7 минут Скриншот видео с youtube.com
  • Вареники с клубникой на пару в мультиварке готовятся 5-7 минут Скриншот видео с youtube.com
  • Вареники с клубникой на пару в мультиварке готовятся 5-7 минут Скриншот видео с youtube.com
  • Вареники с клубникой на пару в мультиварке готовятся 5-7 минут Скриншот видео с youtube.com
  • Вареники с клубникой на пару в мультиварке готовятся 5-7 минут Скриншот видео с youtube.com
  • Вареники с клубникой на пару в мультиварке готовятся 5-7 минут Скриншот видео с youtube.com
  • Вареники с клубникой на пару в мультиварке готовятся 5-7 минут Скриншот видео с youtube.com

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вареники клубника рецепты
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