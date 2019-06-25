Из овса, хлеба и свеклы: как сделать освежающий квас домашний

25 июня 2019, 07:47

Домашний квас готовится на основе нескольких простых ингредиентов.

Квас домашний — Овсяный квас легко готовится
Овсяный квас легко готовится / Скриншот видео с youtube.com

Квас — это кислый освежающий традиционный напиток славян. Квас является продуктом брожения, его можно приготовить на основе разных ингредиентов — муки, солода, высушенного ржаного хлеба, свеклы, ягод и фруктов.

Главред решил выяснить, как сделать квас домашний, и узнать рецепты кваса из овса, из хлеба, из свеклы и из березового сока.

Домашний квас, рецепт на основе овса

Ингредиенты:

  • 400 г овса;
  • 6-8 столовых ложек меда;
  • 1 пригоршня изюма;
  • 6 л чистой воды.

Как сделать квас в домашних условиях

Домашний квас из овса несложно приготовить — тщательно промойте овес, пересыпьте его в чистую 3-литровую банку, добавьте 3-4 столовые ложки меда, залейте ингредиенты 3 л воды, тщательно перемешайте, накройте горлышко марлей и закрепите ее. Банка должна постоять 3-4 дня при комнатной температуре.

Через 3-4 дня, когда овсяный квас забродит, слейте воду. После этого добавьте в овес 3-4 столовые ложки меда, положите изюм и залейте все 3 л воды. Все тщательно перемешайте, закройте горлышко банки марлей и храните 3 дня при комнатной температуре. Через 3 дня домашний квас из овса можно пить.

Как сделать квас домашний из овса — фото этапов приготовления

  • Домашний квас из овса легко сделать Скриншот видео с youtube.com
  • Домашний овсяный квас легко сделать Скриншот видео с youtube.com
  • Домашний квас из овса легко сделать Скриншот видео с youtube.com
  • Домашний овсяный квас легко сделать Скриншот видео с youtube.com
  • Домашний квас из овса легко сделать Скриншот видео с youtube.com
  • Домашний овсяный квас легко сделать Скриншот видео с youtube.com
  • Домашний квас из овса легко сделать Скриншот видео с youtube.com
  • Домашний овсяный квас легко сделать Скриншот видео с youtube.com
  • Домашний квас из овса легко сделать Скриншот видео с youtube.com

Домашний квас, рецепт на основе ржаного хлеба

Ингредиенты:

  • 250 г ржаного хлеба;
  • Сахар — по вкусу;
  • 20 г изюма;
  • 2,5 л воды.

Как сделать квас домашний из хлеба

Дома можно приготовить аналог популярного напитка квас Тарас. Вскипятите воду, нарежьте хлеб небольшими кубиками, положите на противень и отправьте в духовку, разогретую на 180 градусов на 10-15 минут. В духовке хлеб нужно подсушить и немного подрумянить.

Всыпьте в кипяток сахар и все перемешайте, чтобы сахар растворился. Потом отставьте сладкую воду и подождите, чтобы она остыла до 30 градусов.

Читайте такжеНаливка, вино, ликер и настойка из вишни: рецепты вкусного алкоголяПересыпьте сухарики в 3-литровую банку, добавьте изюм и все залейте теплой сладкой водой. Накройте горлышко банки марлей и закрепите ее. Поставьте банку в теплое темное место на 1-2 дня, чтобы начался процесс брожения.

После этого поставьте хлебный квас в теплое место еще на 2 дня. Через 2 дня процедите напиток, добавьте сахар и все тщательно перемешайте, чтобы сахар растворился.

Потом возьмите бутылки, положите в них одинаковое количество изюма и перелейте в них квас домашний (бутылки не должны быть полностью заполнены) и плотно закройте крышкой. Хлебный квас оставьте в теплом темно месте на 6 часов, чтобы он насытился углекислым газом. Через 6 часов домашний квас Тарас готов. Перед тем, как пить напиток, его лучше на 1 час отправить в холодильник.

Как сделать хлебный квас в домашних условиях — фото этапов приготовления

  • Домашний хлебный квас просто готовится Скриншот видео с youtube.com
  • Хлебный квас домашний просто готовится Скриншот видео с youtube.com
  • Домашний хлебный квас просто готовится Скриншот видео с youtube.com
  • Хлебный квас домашний просто готовится Скриншот видео с youtube.com
  • Домашний хлебный квас просто готовится Скриншот видео с youtube.com
  • Хлебный квас домашний просто готовится Скриншот видео с youtube.com
  • Домашний хлебный квас просто готовится Скриншот видео с youtube.com
  • Хлебный квас домашний просто готовится Скриншот видео с youtube.com
  • Домашний хлебный квас просто готовится Скриншот видео с youtube.com
  • Хлебный квас домашний просто готовится Скриншот видео с youtube.com
  • Домашний хлебный квас просто готовится Скриншот видео с youtube.com
  • Хлебный квас домашний просто готовится Скриншот видео с youtube.com
  • Домашний хлебный квас просто готовится Скриншот видео с youtube.com
  • Хлебный квас домашний просто готовится Скриншот видео с youtube.com
  • Домашний хлебный квас просто готовится Скриншот видео с youtube.com
  • Хлебный квас домашний просто готовится Скриншот видео с youtube.com

Домашний квас, рецепт на основе свеклы

Ингредиенты:

  • 3 л теплой чистой воды;
  • 2 больших красных свеклы;
  • Корочка ржаного хлеба;
  • 1 столовая ложка изюма;
  • 2 столовые ложки сахара.

Как сделать свекольный квас в домашних условиях

Натрите свеклу на крупной терке. Перелейте теплую воду в 3-литровую банку, положите натертую свеклу, добавьте сахар, изюм и положите корочку хлеба. Потом накройте горлышко банки марлей и закрепите ее. Поставьте банку в теплое темное место на 5 дней.

Через 5 дней процедите свекольный квас, разлейте по бутылкам и отправьте в холодильник. Квас домашний из свеклы считается лечебным напитком, его советуют пить 3 раза в день по 1/4 стакана за 1 час до еды. 

Как сделать квас из свеклы — фото этапов приготовления

  • Свекольный квас домашний легко готовится Скриншот видео с youtube.com
  • Свекольный квас домашний легко готовится Скриншот видео с youtube.com
  • Свекольный квас домашний легко готовится Скриншот видео с youtube.com
  • Свекольный квас домашний легко готовится Скриншот видео с youtube.com
  • Свекольный квас домашний легко готовится Скриншот видео с youtube.com
  • Свекольный квас домашний легко готовится Скриншот видео с youtube.com
  • Свекольный квас домашний легко готовится Скриншот видео с youtube.com
  • Свекольный квас домашний легко готовится Скриншот видео с youtube.com
  • Свекольный квас домашний легко готовится Скриншот видео с youtube.com

Также можно приготовить квас из березового сока. В Сети есть много рецептов приготовления этого напитка, для реализации одного из них понадобятся такие ингредиенты: 

  • Около 2,5 л березового сока;
  • 5 столовых ложек сахара;
  • Ломтик лимона;
  • 20 г изюма;
  • Горсть ржаного хлеба.

Домашний квас из березового сока, видео с пошаговым рецептом напитка

Ранее Главред писал, как готовится квас из бузины. Бузину используют в качестве лекарственного сырья, поэтому квас из цветков бузины нельзя пить в больших количествах. Квас из цветков бузины нельзя пить людям, которые страдают аллергией, или имеют хронические заболевания.

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Квас напиток рецепты
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