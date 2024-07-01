5 минут и готово: как замариновать огурцы в пакете - удивительный лайфхак

В Украине уже начался сезон огурцов. Хозяйки массово их консервируют, готовят салаты и запасают на зиму. Но если вкусненького захотелось прямо сейчас - не беда, мы нашли шикарный рецепт маринованных огурцов в пакете, который поражает своей простотой.
Как замариновать огурцы в пакете
В своем TikTok аккаунте ivanka.family поделилась собственным рецептом вкусных маринованных огурцов, которые готовятся за 5 минут.
1 килограмм огурцов режем на 4 части, перекладываем в пакетик, добавляем 1/2 ст. л. соли, 2 ст. л. масла, 1-2 ст. л. уксуса. 1/2 головки чеснока нужно мелко порезать и добавить 3 ст. л. зелени. Перемешиваем все ингредиенты и отправляем на 5- 10 минут в холодильник. Приятного аппетита!
Смотрите видео, как можно засолить огурцы:
@ivanka.family
Малосольные огурцы за 5 мин ? ✅1 кг огурцов ✅1/2 ст л соли ✅1-2 ст л уксуса ✅2 ст л масла ✅1/2 головки чеснока ✅3 ст л зелени Огурцы режем на 4 части, перекладываем в пакетик, добавляем соль, масло, уксус, мелко порезанный чеснок и зелень. Перемешиваем и отправляем на 10 мин в холодильник. Готово♥️♬ suara asli - FASHIONATA DE KOKO - Nada De Musik
Что кладут в огурцы во время засолки
Во время засолки огурцов на зиму обычно кладут: листья смородины или малины, листья хрена, зонтики укропа, перец горошком, чеснок. При этом листья не нарезают, а кладут их целыми.
Как правильно замочить огурцы перед засолкой
Любые огурцы перед тем, как делать их малосольными, нужно замочить в холодной воде на час. Так они станут упругими и потеряют горечь.
Кто такая ivanka.family?
Ivanka.family - это блогер, которая ведет собственный фудблог в котором делится различными рецептами и лайфхаками. Она выпустила свою кулинарную книгу, в которой собраны разнообразные и интересные блюда. На нее уже подписалось более 13 тысяч пользователей.
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