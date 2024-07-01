5 минут и готово: как замариновать огурцы в пакете - удивительный лайфхак

Если вы любите малосольные огурцы, но совершенно не хотите заниматься приготовлением маринада, то вам точно понравится этот рецепт.

https://glavred.info/recipes/5-minut-i-gotovo-kak-zamarinovat-ogurcy-v-pakete-udivitelnyy-layfhak-10577279.html Ссылка скопирована

Как замариновать огурцы в пакете / коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, pixabay

В Украине уже начался сезон огурцов. Хозяйки массово их консервируют, готовят салаты и запасают на зиму. Но если вкусненького захотелось прямо сейчас - не беда, мы нашли шикарный рецепт маринованных огурцов в пакете, который поражает своей простотой.

Как замариновать огурцы в пакете

В своем TikTok аккаунте ivanka.family поделилась собственным рецептом вкусных маринованных огурцов, которые готовятся за 5 минут.

видео дня

1 килограмм огурцов режем на 4 части, перекладываем в пакетик, добавляем 1/2 ст. л. соли, 2 ст. л. масла, 1-2 ст. л. уксуса. 1/2 головки чеснока нужно мелко порезать и добавить 3 ст. л. зелени. Перемешиваем все ингредиенты и отправляем на 5- 10 минут в холодильник. Приятного аппетита!

Смотрите видео, как можно засолить огурцы:

@ivanka.family Малосольные огурцы за 5 мин ? ✅1 кг огурцов ✅1/2 ст л соли ✅1-2 ст л уксуса ✅2 ст л масла ✅1/2 головки чеснока ✅3 ст л зелени Огурцы режем на 4 части, перекладываем в пакетик, добавляем соль, масло, уксус, мелко порезанный чеснок и зелень. Перемешиваем и отправляем на 10 мин в холодильник. Готово♥️ ♬ suara asli - FASHIONATA DE KOKO - Nada De Musik

Что кладут в огурцы во время засолки

Во время засолки огурцов на зиму обычно кладут: листья смородины или малины, листья хрена, зонтики укропа, перец горошком, чеснок. При этом листья не нарезают, а кладут их целыми.

Как правильно замочить огурцы перед засолкой

Любые огурцы перед тем, как делать их малосольными, нужно замочить в холодной воде на час. Так они станут упругими и потеряют горечь.

Как долго хранятся овощи и фрукты в холодильнике / Инфографика: Главред

Кто такая ivanka.family? Ivanka.family - это блогер, которая ведет собственный фудблог в котором делится различными рецептами и лайфхаками. Она выпустила свою кулинарную книгу, в которой собраны разнообразные и интересные блюда. На нее уже подписалось более 13 тысяч пользователей.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред