Такой рецепт ищут все: всего 10 минут и на вашем столе будет гора вкуснейшей закуски

Вкусные и быстрые сырные палочки из лаваша. Необыкновенный рецепт закуски.

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Сырные палочки рецепт за 5 минут / ua.depositphotos.com

Вкусная закуска из сыра и лаваша просто восхитительно смотрится на столе. От таких палочек из сыра оторваться невозможно. Хрустящая закуска замечательно подойдет для завтрака, перекуса или праздничного стола.

Рецепт сырных палочек очень простой и много времени не займет.

Уверенны, приготовив один раз такую закуску, вы уже не сможете от нее оторваться.

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Сырные палочки из лаваша - рецепт

Вам понадобится:

Лаваш тонкий - 1 шт

Яйца - 2 шт

Сыр - 100 гр

Чеснок, укроп - по вкусу

Пармезан+панировочные сухари

Яйца помыть, разбить в пиалу и хорошо взбить.

Сыр выбирайте твердый. Натрите на мелкой терке.

1 лист лаваша порезать на несколько частей. Далее разделить на полосочки.

Чеснок добавляйте по вкусу. Укроп измельчить. Сыр соединить с чесноком и зеленью. Хорошо перемешать.

Палочки с сыром рецепт / скриншот youtube

Столовой ложкой переложить начинку и скрутить сырный рулет.

Смешать панировочные сухари и пармезан.

Каждую трубочку обмакнуть в яйце и хорошо обвалять с сухарях и пармезане.

Как приготовить сырные палочки / скриншот youtube

Обжариваем на сковороде до золотистой корочки.

Можно добавить немного оливкового масла.

Сырные палочки за 5 минут рецепт / скриншот youtube

Смотрите видео рецепт, как готовить сырные палочки.

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