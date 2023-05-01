Такой рецепт ищут все: всего 10 минут и на вашем столе будет гора вкуснейшей закуски

Вкусная закуска из сыра и лаваша просто восхитительно смотрится на столе. От таких палочек из сыра оторваться невозможно. Хрустящая закуска замечательно подойдет для завтрака, перекуса или праздничного стола.
Рецепт сырных палочек очень простой и много времени не займет.
Уверенны, приготовив один раз такую закуску, вы уже не сможете от нее оторваться.
Сырные палочки из лаваша - рецепт
Вам понадобится:
- Лаваш тонкий - 1 шт
- Яйца - 2 шт
- Сыр - 100 гр
- Чеснок, укроп - по вкусу
- Пармезан+панировочные сухари
Яйца помыть, разбить в пиалу и хорошо взбить.
Сыр выбирайте твердый. Натрите на мелкой терке.
1 лист лаваша порезать на несколько частей. Далее разделить на полосочки.
Чеснок добавляйте по вкусу. Укроп измельчить. Сыр соединить с чесноком и зеленью. Хорошо перемешать.
Столовой ложкой переложить начинку и скрутить сырный рулет.
Смешать панировочные сухари и пармезан.
Каждую трубочку обмакнуть в яйце и хорошо обвалять с сухарях и пармезане.
Обжариваем на сковороде до золотистой корочки.
Можно добавить немного оливкового масла.
Смотрите видео рецепт, как готовить сырные палочки.
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