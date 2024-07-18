Будет как магазинная: как консервировать кукурузу - совет от опытной хозяйки

Консервированная кукуруза - это очень вкусно. К тому же, её можно использовать зимой для приготовления различных блюд.

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Как консервировать кукурузу / коллаж: Главред, фото: pixabay, скриншот из видео

Лето - период свежих фруктов и овощей. К тому же, именно в это время можно полакомиться сладкой, молодой кукурузой. Её можно есть початками, добавлять зерна в салаты и сохранить на зиму.

Как можно сохранить на зиму кукурузу

Вареную кукурузу можно заморозить, но гораздо вкуснее - это консервированная кукуруза. Своим рецептом поделилась автор YouTube канала "Hammabop Oshxona". Она утверждает, что кукуруза, консервированная на зиму по этому рецепту, получается вкусной, сочной и сладкой.

Как консервировать кукурузу - рецепт:

Вам нужно:

5-6 початков кукурузы;

соль;

сахар;

уксус.

Початки кукурузы нужно разломать, забросить в кипящую воду и добавить по 1 ст. л. соли и сахара. Варить 10 минут. Когда время вышло, достаем початки из воды и ждем когда они остынут. Затем нужно отделить все зернышки кукурузы от початка. Рассыпаем кукурузу по банкам, добавляем в каждую из них по 2 ч. л. соли, 1 ч. л. сахара, 1 ч. л. уксуса и заливаем холодной водой, чтобы она полностью покрыла зернышки.

Крепко закрываем банки крышкой, ставим в кастрюлю и заливаем холодной водой, чтобы она полностью покрывала банки. Варим 10 минут. Когда время вышло, сливаем половину воды, заматываем кастрюлю в полотенце и оставляем на 1 день. Вкусная консервированная кукуруза готова!

Смотрите видео, как правильно сварить кукурузу чтобы она была сочной:

Что добавить в кукурузу для мягкости

Чтобы кукуруза получилась сладкой и нежной, хозяйки советуют добавить в воду, в которой варится кукуруза немного молока - углеводы, которые есть в молоке, при нагревании расщепляются, и это делает кукурузу слаще. Также можно положить кусок сливочного масла.

Как дольше сохранить сырую кукурузу

Хранение свежей кукурузы в початках позволяет сохранить зерна более сочными и вкусными, чем при хранении зерен россыпью. Свежие початки хранят в холодном и темном месте. Это может быть холодильник, погреб или подвал. В среднем, в холодильнике початки хранятся не более 5-7 дней. При этом в течение первых трех дней зерна будут такими же сладкими, как только что собранные. При более длительном хранении ухудшается вкус продукта.

Свежую кукурузу в початках также удобно замораживать. Для этого плоды очищают от листьев и волокон и перебирают. Кончики с недозрелыми зернышками срезают для экономии места в морозильной камере.

Перед заморозкой отобранные кочаны подготавливают. Сначала их погружают на две минуты в кипяток, а затем остужают 1-2 минуты в ледяной воде.

Когда кочаны высохнут, их помещают в полиэтиленовые пакеты или заворачивают в пищевую пленку и кладут в морозилку.

Сколько можно хранить консервацию / Инфографика: Главред

Что известно о YouTube канале "Hammabop Oshxona"? Автор YouTube канала "Hammabop Oshxona" делится собственными рецептами различных блюд на любой вкус. Также, здесь можно найти много рецептов консервации, которые удивляют своим разнообразием. На данный канал уже подписались более 465 тысяч пользователей.

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