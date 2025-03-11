Дети будут просить добавки: простой рецепт рыбных шариков в невероятном соусе

Рыба - полезный продукт в рационе каждого человека. Особенно, если речь идет о детях. Однако часто дети отказываются есть просто отваренную или запеченную рыбу. Главред нашел рецепт фишболов в томатно-сливочном соусе.
Кулинарный блогер Татьяна Юшина убеждена, что эти рыбные шарики точно понравятся детям, они будут просить у вас еще добавки.
Вам понадобится:
- 1 кг рыбного филе;
- 1 луковица;
- 2 кусочка белого хлеба;
- 1 яйцо;
- соль, перец;
- мука для обвалки;
- растительное масло.
Ингредиенты для соуса:
- 5 ст.л сметаны;
- 2 ст.л томатной пасты; 2 ст.л томатной пасты;
- 1 неполная столовая ложка муки;
- 600 мл воды.
Прежде всего очистите и обжарьте одну луковицу.
Далее филе рыбы стоит пропустить через мясорубку вместе с жареным луком и хлебом. Не забудьте добавить яйцо, соль и перец.
После перемешайте все ингредиенты до однородной массы.
Сформируйте маленькие рыбные тефтели размером с грецкий орех и обваляйте их в муке.
Готовые шарики осторожно поместите в сковородку и обжарьте до золотистой корочки со всех сторон.
Для приготовления соуса нужно соединить сметану, томатную пасту, муку, соль и перец, а затем добавьте воды.
Залейте фишболы соусом и тушите на маленьком огне примерно 15 минут.
Рыбные шарики прекрасно будут сочетаться с любым гарниром, особенно с картофельным пюре.
Приятного аппетита!
Как приготовить фишболы - смотрите видео:
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Татьяна Юшина _tanyushina_ - популярный кулинарный блогер в соцсети Instagram. Автор блога регулярно публикует интересные рецепты изысканных блюд. На _tanyushina_ подписаны более 130 тысяч пользователей соцсети Instagram.
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