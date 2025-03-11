Дети будут просить добавки: простой рецепт рыбных шариков в невероятном соусе

Рецепт рыбных тефтелей достаточно простой и при этом невероятно вкусный.

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Рецепт рыбных шариков за 30 минут / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, скриншот из видео

Рыба - полезный продукт в рационе каждого человека. Особенно, если речь идет о детях. Однако часто дети отказываются есть просто отваренную или запеченную рыбу. Главред нашел рецепт фишболов в томатно-сливочном соусе.

Кулинарный блогер Татьяна Юшина убеждена, что эти рыбные шарики точно понравятся детям, они будут просить у вас еще добавки.

Вам понадобится:

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1 кг рыбного филе;

1 луковица;

2 кусочка белого хлеба;

1 яйцо;

соль, перец;

мука для обвалки;

растительное масло.

Ингредиенты для соуса:

5 ст.л сметаны;

2 ст.л томатной пасты; 2 ст.л томатной пасты;

1 неполная столовая ложка муки;

600 мл воды.

Прежде всего очистите и обжарьте одну луковицу.

Далее филе рыбы стоит пропустить через мясорубку вместе с жареным луком и хлебом. Не забудьте добавить яйцо, соль и перец.

После перемешайте все ингредиенты до однородной массы.

Сформируйте маленькие рыбные тефтели размером с грецкий орех и обваляйте их в муке.

Готовые шарики осторожно поместите в сковородку и обжарьте до золотистой корочки со всех сторон.

Для приготовления соуса нужно соединить сметану, томатную пасту, муку, соль и перец, а затем добавьте воды.

Залейте фишболы соусом и тушите на маленьком огне примерно 15 минут.

Рыбные шарики прекрасно будут сочетаться с любым гарниром, особенно с картофельным пюре.

Приятного аппетита!

Как приготовить фишболы - смотрите видео:

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Кто такая _tanyushina_? Татьяна Юшина _tanyushina_ - популярный кулинарный блогер в соцсети Instagram. Автор блога регулярно публикует интересные рецепты изысканных блюд. На _tanyushina_ подписаны более 130 тысяч пользователей соцсети Instagram.

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