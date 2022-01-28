Диетолог пояснила, как сделать полезный для тела бутерброд / УНИАН

Бутерброды или сэндвичи обычно считаются вредной едой, но их легко модифицировать и превратить в полезные. Как это сделать. Об этом в интервью Радио Sputnik рассказала известный врач-диетолог и гастроэнтеролог Нурия Дианова.

Она говорит, что люди обычно относятся к бутербродам и сэндвичам как к аппетитному и достаточно плотному перекусу. Но, в то же самое время, большинство из них уверены, что полезной подобную пищу точно не назовешь, говорит Дианова. По ее словам, это ошибочное представление. Если же дополнять бутерброды овощами, они вполне могут стать частью здорового рациона.

"Смысл в том, что в обычном бутерброде не хватает клетчатки. Важно добавлять к нему овощной салат или просто пару огурцов или помидоров. Главное понимать: чтобы сделать бутерброд реально полезным, надо к условным 100 граммам бутерброда добавлять еще 100 граммов овощей или фруктов, а лучше — 200 граммов", — сказала Дианова.

По словам диетолога, перекус должен включать в себя вдвое больше овощей, чем хлеба с мясом, колбасой или сыром, и тогда он будет полезным, пояснила она.

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