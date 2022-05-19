Хрустящий ролл из лаваша с грибной начинкой: самый вкусный рецепт за 5 минут

Невероятно вкусный лаваш с идеальной грибной начинкой.
Многие любят готовить рулеты, роллы или пироги из лаваша. Это универсальный продукт, который всегда эффектно смотрится на столе и привлекает своим вкусом.
Начинок для лаваша существует очень много. Сегодня вам расскажем очень простой рецепт пятиминутка.
Хрустящая корочка и сочная грибная начинка удивит всех.
Лаваш с грибами - рецепт
Вам понадобится:
- Лаваш - 1 упаковка
- Грибы - 300 гр
- Хумус
- Лук - 1 штука
- Зелень - по вкусу
Грибы и лук почистить, мелко порезать и обжарить до золотистого цвета.
Лаваш развернуть и смазать хумусом.
Выложить грибную начинку, посыпать зеленью и завернуть в ролл.
Обжарить по 1 минуте с каждой стороны на сухой сковороде.
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Автор: Маша Тупченко