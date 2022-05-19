Хрустящий ролл из лаваша с грибной начинкой: самый вкусный рецепт за 5 минут

Лаваш с грибами рецепт / ua.depositphotos.com

Многие любят готовить рулеты, роллы или пироги из лаваша. Это универсальный продукт, который всегда эффектно смотрится на столе и привлекает своим вкусом.

Начинок для лаваша существует очень много. Сегодня вам расскажем очень простой рецепт пятиминутка.

Хрустящая корочка и сочная грибная начинка удивит всех.

Лаваш с грибами - рецепт

Вам понадобится:

Лаваш - 1 упаковка

Грибы - 300 гр

Хумус

Лук - 1 штука

Зелень - по вкусу

Грибы и лук почистить, мелко порезать и обжарить до золотистого цвета.

Лаваш развернуть и смазать хумусом.

Выложить грибную начинку, посыпать зеленью и завернуть в ролл.

Обжарить по 1 минуте с каждой стороны на сухой сковороде.

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