Хватит угощать гостей одним и тем же: этот рецепт закуски удивит всех

Невероятно вкусная закуска из баклажан и красного перца. Такой рецетп просто чудо находка.

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Безумная закуска из баклажан на зиму рецепт / Коллаж Главред, фото depositphotos.com/ua

Закуска - настоящий хит зимы. Удивительно вкусные маринованные перцы с баклажанами, от которых останутся в восторге все ваши близкие.

Такую закуску сметают со стола так бистро, что не успеете подавать. Успейте приготовить ее сейчас, чтобы зимой ваши родные носили вас на руках за такую вкуснятину.

Хит закуска маринованные перцы с баклажанами - рецепт

Вам понадобится:

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Баклажаны - 2 шт

Болгарский перец - 6 шт

Растительное масло - 60 мл без запаха

Уксус яблочный - 30 мл (можно заменить лимонным соком)

Базилик

Чеснок - 3 зубчика

Сахар - 1 столовая ложка

Соль - половина чайной ложки

Баклажаны помыть, почистить и порезать небольшими брусочками.

Переложить в глубокую миску, посолить и оставить на 15 минут.

Болгарский перец помыть, убрать все семена и порезать на 4 части.

Переложить перец на противень и отправить в духовку на 25 минут при 180 градусах. Перец должен быть мягким.

Разогреть сковороду, влить немного масла и обжарить баклажаны с двух сторон до золотистой корочки.

Болгарский перец переложить в обычный прозрачный пакет и плотно завязать. Оставить на 10 минут.

Соус для маринованных перцев и баклажан

Смешать растительное масло, чеснок почистить мелко порезать и добавить к маслу.

Помыть и мелко измельчить базилик, добавить соль, сахар, уксус или лимонный сок и хорошо перемешать.

Перец очищаем от шкурки и собираем нашу вкуснейшую закуску с баклажанами.

В баночку или красивую тарелку выложить слоями перцы, полить маринадом, далее баклажаны и полить маринадом.

Накрываем крышкой или пищевой пленкой и отправляем в холодильник минимум на 3 часа.

Если решили приготовить такую закуску на зиму, тогда в чистые стерилизованные банки разложить готовые баклажаны и перец, залить маринадом и плотно закатать.

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