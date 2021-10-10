Меню на Покров Пресвятой Богородицы: что нужно готовить

Пирожки на Покров Пресвятой Богородицы / pixabay

14 октября отмечается большой праздник Покров Пресвятой Богородицы. В этот день хозяйки накрывали пышный стол и приглашали гостей в дом.

Готовить можно все, ведь 14 октября нет поста. Ранее считалось, что именно на Покров встречается осень с зимой. Название праздника связывают с первым снегом, который покрывал землю, указывая на приближение зимних холодов.

Что нужно готовить на Покров Пресвятой Богородицы 14 октября

Все, что было связано с праздником Покровы выполняли женщины. На праздничной стол готовили блины.

С блинами на Покров связана традиция. Пока весь дом с тарелкой блинов не обойдет хозяйка, на стол их подавать нельзя. Нужно прочитать молитву Богородице и попросить Деву Марию о счастье, достатке и мире в доме.

Основным блюдом на Покров Пресвятой Богородицы 2021 считался каравай, ароматный и большой.

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Также хозяйки пекли булочки с капустой и мясом, варили узвар, делали холодец и готовили суп из грибов.

Также хозяйки готовили разные угощения из свинины и придумывали блюда, чтобы стол был как можно больше разнообразнее.

Пирожки с капустой на Покров Пресвятой Богородицы

Вам понадобится:

Капуста - 1 большой качан.

Морковь - 4 штуки.

Мука - 5-6 стаканов

Вода теплая - пол литра.

Сахар, растительное масло - по 2 столовые ложки.

Сливочное масло - 40 гр.

Подготовим теплую воду и растворим в ней дрожжи. Далее добавляем растительное масло, соль по вкусу, сахар растительное масло и сливочное масло.

Замешиваем тесто пока оно не будет приставать к рукам. Месить тесто на пирожки с капустой примерно 15 минут.

Тесто отправляем в холодильник примерно на 2 часа и приступаем к начинке.

Капусту моем и мелко нарезаем, как на борщ. Морковь моем, чистим и натираем на средней терке.

Обжариваем морковь, добавляем капусту и тушим до готовности. Можно добавить соль и специи по вкусу.

Достаем тесто и вмешиваем еще пол стакана муки в тесто на пирожки с капустой.

Разделаем тесто на 4-5 частей, раскатываем и формируем пирожки.

Разогреваем духовку до 180 градусов, застилаем пергаментом и выкладываем наши пирожки. Смазываем пирожки взбитым яйцом и выпекаем пирожки примерно 30-40 минут до готовности.