УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Рецепты

Меню на Покров Пресвятой Богородицы: что нужно готовить

10 октября 2021, 21:06

Основным блюдом на Покров Пресвятой Богородицы 2021 считался каравай, ароматный и большой.

пирожки
Пирожки на Покров Пресвятой Богородицы / pixabay

14 октября отмечается большой праздник Покров Пресвятой Богородицы. В этот день хозяйки накрывали пышный стол и приглашали гостей в дом.

Готовить можно все, ведь 14 октября нет поста. Ранее считалось, что именно на Покров встречается осень с зимой. Название праздника связывают с первым снегом, который покрывал землю, указывая на приближение зимних холодов.

Что нужно готовить на Покров Пресвятой Богородицы 14 октября

Все, что было связано с праздником Покровы выполняли женщины. На праздничной стол готовили блины.

С блинами на Покров связана традиция. Пока весь дом с тарелкой блинов не обойдет хозяйка, на стол их подавать нельзя. Нужно прочитать молитву Богородице и попросить Деву Марию о счастье, достатке и мире в доме.

Основным блюдом на Покров Пресвятой Богородицы 2021 считался каравай, ароматный и большой.

Реклама

Также хозяйки пекли булочки с капустой и мясом, варили узвар, делали холодец и готовили суп из грибов.

Также хозяйки готовили разные угощения из свинины и придумывали блюда, чтобы стол был как можно больше разнообразнее.

Пирожки с капустой на Покров Пресвятой Богородицы

Вам понадобится:

  • Капуста - 1 большой качан.
  • Морковь - 4 штуки.
  • Мука - 5-6 стаканов
  • Вода теплая - пол литра.
  • Сахар, растительное масло - по 2 столовые ложки.
  • Сливочное масло - 40 гр.

Подготовим теплую воду и растворим в ней дрожжи. Далее добавляем растительное масло, соль по вкусу, сахар растительное масло и сливочное масло.

Замешиваем тесто пока оно не будет приставать к рукам. Месить тесто на пирожки с капустой примерно 15 минут.

Тесто отправляем в холодильник примерно на 2 часа и приступаем к начинке.

Капусту моем и мелко нарезаем, как на борщ. Морковь моем, чистим и натираем на средней терке.

Обжариваем морковь, добавляем капусту и тушим до готовности. Можно добавить соль и специи по вкусу.

Достаем тесто и вмешиваем еще пол стакана муки в тесто на пирожки с капустой.

Разделаем тесто на 4-5 частей, раскатываем и формируем пирожки.

Разогреваем духовку до 180 градусов, застилаем пергаментом и выкладываем наши пирожки. Смазываем пирожки взбитым яйцом и выпекаем пирожки примерно 30-40 минут до готовности.

viber
рецепт пирожки Покров Пресвятой Богородицы
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
В моду на осень-зиму 2021 2022 вошли очень теплые женские шапки необыкновенной красотыВ моду на осень-зиму 2021 2022 вошли очень теплые женские шапки необыкновенной красоты В моде бесподобная стрижка до ключиц клавикут, которая смягчает черты лица и идеально подходит всемВ моде бесподобная стрижка до ключиц клавикут, которая смягчает черты лица и идеально подходит всем В моду на осень-зиму 2021 2022 вошли необыкновенные кроссовки женские с яркими акцентамиВ моду на осень-зиму 2021 2022 вошли необыкновенные кроссовки женские с яркими акцентами Лунный гороскоп на неделю 4-10 октября: обман близкого человека или финансовое благополучиеЛунный гороскоп на неделю 4-10 октября: обман близкого человека или финансовое благополучие В моде очаровательная стрижка на короткие волосы микробоб, которая отлично молодитВ моде очаровательная стрижка на короткие волосы микробоб, которая отлично молодит

Последние новости

22:00

Во Львовской области в масштабном ДТП пострадали люди

21:56

В моду вернулись эффектные свитера и пальто с принтом гусиная лапка, которые завоюют сердца всех Фото Видео

21:14

В Днепре бесплатно раздавали арбузы, некоторые люди возмутились Видео

21:06

Меню на Покров Пресвятой Богородицы: что нужно готовить Видео

21:03

Ученые выявили смертельную опасность в бороде мужчин

Реклама
20:27

Туристам назвали cамые безопасные города мира для путешествий

19:59

В Украину несется циклон: синоптик рассказала, когда завалит снегом и похолодает Видео

19:42

Шпионский скандал в Болгарии: задержали российского ученого с семьей

19:25

В Украине в сентябре более 97 % госпитализированных с COVID-19 были невакцинированными Видео

19:17

Похоже, кум все-таки отправится топтать зону мнение

19:05

Ученые создали уникальную таблетку, которая способна очищать воздух

19:01

У Путина сделали резкое заявление в ответ на слова Арестовича о возвращении Крыма в Украину Видео

18:51

Приметы на 11 октября: что нельзя делать в самый опасный день октября Видео

18:28

Миллиардер поведал о шикарном бассейне Путина

18:20

Компании не принимают цифровые документы: в Кабмине объяснили, что делать украинцам Видео

18:17

"Прописка" по-новому: украинцам при смене места регистрации не нужно будет ездить в военкомат Видео

17:35

Пять минут, один звонок – Крым с Донбассом в Украине: у Зеленского резко обратились к Путину и РФ Видео

17:26

Антона Полякова могли отравить метадоном: Москаль рассказал важный нюанс смерти депутата Видео

16:43

"Дома ждала невеста": двое молодых украинцев погибли в страшном ДТП в Польше Видео

16:28

Внезапная смерть Полякова: названы дата и место похорон нардепа Видео

Реклама
16:25

У России заберут СП-2, а Газпром надеется на ФРГ: в Польше назвали сценарий Европы по трубопроводу Видео

15:37

Собчак получила сотрясение мозга в смертельной аварии в Сочи Видео

15:23

Саакашвили заявил о разрыве с женой Сандрой и раскрыл детали романа с Ясько Видео

15:23

В ВОЗ объявили, что мир скоро пройдет 60% пути в борьбе с COVID-19, и предупредили об опасности

15:15

Карантин в Украине ужесточат: Харьков и Львов переведут в "красную" зону Видео

15:00

Гороскоп на 11 октября 2021 для всех знаков Зодиака: возвращение бывшего, убытки или подарок Видео

14:44

От королевы до монашки: Кухар заинтриговала фанатов выбором нового образа Видео

14:31

Ксения Собчак попала в смертельную аварию Видео

14:22

Самое вкусное в мире печенье к чаю: готовить всего 15 минут Видео

14:20

С 1 декабря в Украине поднимут пенсии: Шмыгаль рассказал, кого ждет прибавка Видео

14:18

Оккупанты ужесточили меры на КПВВ возле Станицы Луганской: запрещено выпускать пенсионеров

14:11

Украина призвала к новой сделке с Газпромом и ставит России жесткое условие по транзиту газа Видео

13:37

В Украине подскочило число областей в "оранжевой" зоне карантина Видео

13:00

Первый снег в октябре и теплые ноябрьские дни: синоптик рассказала о погодных сюрпризах осени Видео

12:54

Боли, лихорадка и скачок температуры после COVID-вакцинации: в МОЗ объяснили, когда бежать к врачу Видео

12:12

Прививка или вон с работы: в Украине могут расширить список профессий с обязательной вакцинацией Видео

11:56

Заразность после вакцинации: Комаровский предупредил об опасности и назвал причину Видео

11:51

Удар по Путину и жесткая позиция Анкары: Кулеба объявил о борьбе Украины и Турции за Крым Видео

10:55

Гороскоп на 10 октября 2021 для всех знаков Зодиака: предательство, кража или убытки Видео

10:46

"Хотела отомстить": в Одессе беременная женщина придумала историю об изнасиловании тремя мужчинами

Реклама
10:42

Метадон в крови Полякова: эксперта удивил странный диагноз после смерти нардепа Видео

10:06

В России разбился самолет с парашютистами, погибли 16 человек Видео

10:03

Заруба на 50 миллионов: Фьюри избил Уайлдера в бою с тремя нокдаунами за титул WBC Видео

09:41

В Большом театре в Москве прямо во время спектакля декорация убила артиста

09:21

В Мариуполе море "убежало" от берега на 100 метров: названа причина странного феномена Видео

08:52

Сначала экзамен по теории, после - вождение: как Кабмин изменил правила для автошкол мнение

08:34

Грузовик раздавил маршрутку на Одесской трассе: 8 раненых и погибших

08:17

Коронавирус в Украине за минувшие сутки обнаружили у более 11 тысяч человек, много госпитализаций Видео

07:58

В Израиле от постковидного синдрома умер 16-летний подросток Видео

07:17

В Тернополе зафиксирован случай сибирской язвы

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять