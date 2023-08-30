Потрясный рецепт закуски: невозможно вкусные лепешки из 2 ингредиентов

Оторваться от таких лепешек невозможно. Невероятно вкусный и быстрый рецепт блинчиков с кабачками и картошкой.

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Вкуснейшие лепешки рецепт / Коллаж Главред, фото depositphotos.com/ua

Лето заканчивается и время насладиться последними кабачками. Сегодня расскажем удивительный рецепт лепешек в сочетании кабачков и картошки.

Такие лепешки очень похожи на хачапури, но вкус совершенно новый.

Готовить лепешки настолько просто, что рецепт понравится любой хозяйке.

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Лепешки из картошки и кабачков - рецепт

Вам понадобится:

Картошка - 1 шт

Кабачки - 2 шт

Мука - 200 гр

Соль, перец - по вкусу

Молоко - 300 мл

Яйца - 2 шт

Растительное масло

Кабачки и картошку помыть. Если кабачки старые, срезать кожу и натереть на крупной терке.

Картошку натереть на мелкой терке.

Соединить кабачки и картошку, немного посолить и оставить на 5 минут. Далее руками отжать наши кабачки и картошку, чтобы ушла вся жидкость.

Отдельно в миску влить теплое молоко, добавить 2 яйца, и хорошо перемешать.

Добавляем муку порциями и замешиваем жидкое тесто.

Добавляем в тесто кабачки и картошку. Посолить, добавить рубленую зелень и 1 столовую ложку растительного масла.

Хорошо перемешать тесто на лепешки из кабачков.

Разогреть сковороду, смазать растительным маслом и выливаем тесто на сковороду.

Обжариваем лепешки с двух сторон до золотистого цвета.

Подаем лепешки из кабачков и картошки со сметаной или сливочным сыром.

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