Потрясный рецепт закуски: невозможно вкусные лепешки из 2 ингредиентов

Лето заканчивается и время насладиться последними кабачками. Сегодня расскажем удивительный рецепт лепешек в сочетании кабачков и картошки.
Такие лепешки очень похожи на хачапури, но вкус совершенно новый.
Готовить лепешки настолько просто, что рецепт понравится любой хозяйке.
Лепешки из картошки и кабачков - рецепт
Вам понадобится:
- Картошка - 1 шт
- Кабачки - 2 шт
- Мука - 200 гр
- Соль, перец - по вкусу
- Молоко - 300 мл
- Яйца - 2 шт
- Растительное масло
Кабачки и картошку помыть. Если кабачки старые, срезать кожу и натереть на крупной терке.
Картошку натереть на мелкой терке.
Соединить кабачки и картошку, немного посолить и оставить на 5 минут. Далее руками отжать наши кабачки и картошку, чтобы ушла вся жидкость.
Отдельно в миску влить теплое молоко, добавить 2 яйца, и хорошо перемешать.
Добавляем муку порциями и замешиваем жидкое тесто.
Добавляем в тесто кабачки и картошку. Посолить, добавить рубленую зелень и 1 столовую ложку растительного масла.
Хорошо перемешать тесто на лепешки из кабачков.
Разогреть сковороду, смазать растительным маслом и выливаем тесто на сковороду.
Обжариваем лепешки с двух сторон до золотистого цвета.
Подаем лепешки из кабачков и картошки со сметаной или сливочным сыром.
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