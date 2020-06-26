ПП десерты - быстрые и вкусные рецепты Насти Каменских

Сладости во время правильного питания - такое же обязательное явление, как и выполнения правил тренера или диетолога. Организм не стоит оставлять без вкусняшек, и украинская певица Настя Каменских поделилась рецептами десертов для правильного питания.
Как готовить дома ПП-десерты - все самые вкусные рецепты написала Настя Каменских соцсетях.
"Сладкое при похудении или при поддержании фигуры - можно! И даже нужно! Но в умеренных количествах и с правильным составом!⠀Делюсь с вами рецептами, которыми иногда балую себя и близких! Ем их обычно до 12:00, потому что хоть сладости и ПП, но все же углеводы", - предупреждает Настя Каменских.
ПП-десерты - рецепты от Насти Каменских
Мороженое с авокадо и орехами - рецепт
"Очень нежный, сливочный вкус!", - обещает Настя.
Ингредиенты:
- мякоть 1 авокадо
- 50 г любых нежареных орехов
- цедра половины лайма или лимона
- 100 г растительного молока (кокосовое, миндальное) или 100 мл сливок или 1 банан
- 1 ст.л. сиропа агавы или стевии
Приготовление: для приготовления мороженного с авокадо и орехами нужно все ингредиенты измельчить - в блендере, например, до состояния пюре. Потом нужно залить полученную массу в формочки и заморозить на 5-6 часов.
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Мороженое с курагой и клубникой - рецепт
Ингредиенты:
- 500 г клубники
- 200 г кураги
- пюре одного банана
- 200 мл растительного молока
- немного ванили
Приготовление: курагу нужно замочить на 2 часа в теплой воде. После этого нужно слить воду и нарезать курагу на мелкие кусочки. После этого стоит высыпать все в блендер и добавить остальные ингредиенты.
"Измельчите до состояния пюре, залейте в формочки и ждите 6 часов до полной заморозки!", - говорит Настя.
3. ПП-конфеты - рецепт
Ингредиенты:
- 100 г кураги
- 200 г фиников
- 100 г любых нежареных орехов
- 2 ст. л порошка кэроба или какао
- 1 ст.л. какао-масла
Приготовление:
- Порошок кэроба или какао высыпать в варочную емкость, добавить какао-масло и плавить на водяной бане. Получается жидкий темный шоколад. Убираем с огня
- Измельчите курагу, финики и орехи в блендере. Сформируйте из полученной массы маленькие шарики и обваляйте их в шоколаде.
- Дайте 2 часа остыть в холодильнике и наслаждайтесь! 2-3 конфетки в день будет достаточно
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