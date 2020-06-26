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ПП десерты - быстрые и вкусные рецепты Насти Каменских

Многие думают, что правильное питание - это лишение себя вкусных блюд и сладостей, но это неверно - Настя Каменских представила целый список ПП десертов. Как готовить десерты дома - читай в материале Главреда.

26 июня 2020, 05:06
Мороженное
Мороженное / Pixabay

Сладости во время правильного питания - такое же обязательное явление, как и выполнения правил тренера или диетолога. Организм не стоит оставлять без вкусняшек, и украинская певица Настя Каменских поделилась рецептами десертов для правильного питания.

Как готовить дома ПП-десерты - все самые вкусные рецепты написала Настя Каменских соцсетях.

"Сладкое при похудении или при поддержании фигуры - можно! И даже нужно! Но в умеренных количествах и с правильным составом!⠀Делюсь с вами рецептами, которыми иногда балую себя и близких! Ем их обычно до 12:00, потому что хоть сладости и ПП, но все же углеводы", - предупреждает Настя Каменских.

ПП-десерты - рецепты от Насти Каменских

Мороженое с авокадо и орехами - рецепт

Мороженое
ПП- Мороженое рецепт / Pixabay

"Очень нежный, сливочный вкус!", - обещает Настя.

Ингредиенты:

  • мякоть 1 авокадо
  • 50 г любых нежареных орехов
  • цедра половины лайма или лимона
  • 100 г растительного молока (кокосовое, миндальное) или 100 мл сливок или 1 банан
  • 1 ст.л. сиропа агавы или стевии

Приготовление: для приготовления мороженного с авокадо и орехами нужно все ингредиенты измельчить - в блендере, например, до состояния пюре. Потом нужно залить полученную массу в формочки и заморозить на 5-6 часов.

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Мороженое с курагой и клубникой - рецепт

Мороженое с клубникой
ПП Мороженое с клубникой рецепт / Pixabay

Ингредиенты:

  • 500 г клубники
  • 200 г кураги
  • пюре одного банана
  • 200 мл растительного молока
  • немного ванили

Приготовление: курагу нужно замочить на 2 часа в теплой воде. После этого нужно слить воду и нарезать курагу на мелкие кусочки. После этого стоит высыпать все в блендер и добавить остальные ингредиенты.

"Измельчите до состояния пюре, залейте в формочки и ждите 6 часов до полной заморозки!", - говорит Настя.

3. ПП-конфеты - рецепт

Конфеты
ПП конфеты из кураги и фиников Рецепт / Youtube

Ингредиенты:

  • 100 г кураги
  • 200 г фиников
  • 100 г любых нежареных орехов
  • 2 ст. л порошка кэроба или какао
  • 1 ст.л. какао-масла

Приготовление:

  1. Порошок кэроба или какао высыпать в варочную емкость, добавить какао-масло и плавить на водяной бане. Получается жидкий темный шоколад. Убираем с огня
  2. Измельчите курагу, финики и орехи в блендере. Сформируйте из полученной массы маленькие шарики и обваляйте их в шоколаде.
  3. Дайте 2 часа остыть в холодильнике и наслаждайтесь! 2-3 конфетки в день будет достаточно

Напомним, до этого Юлия Панкова раскрыла рецепт клафути с черешней - изящный десерт на яичном тесте из французкой кухни.

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