Вкусно и полезно: рецепт черничного варенья - частичка лета среди зимы

Черничное варенье - сочетание вкуса и пользы. Богатый состав витаминов, минеральных веществ оказывает благоприятное воздействие на организм человека.

https://glavred.info/recipes/preservation-and-pickling/jams-and-preserves/vkusno-i-polezno-recept-chernichnogo-varenya-chastichka-leta-sredi-zimy-10577372.html Ссылка скопирована

Рецепт черничного варенья / коллаж: Главред, фото: pixabay

Черника - это уникальная ягода, в состав которой входят множество витаминов и микроэлементов. В то же время, черничное варенье идеально подходит для утренних тостов, блинов и оладий, а также для добавления к чаю. Простой в приготовлении рецепт поможет вам сохранить сочную чернику на целый год.

Варенье из черники - пошаговый рецепт

Вам потребуется:

черника - 2кг;

сахар - 2 кг;

вода - 0,5 ст.

Чернику нужно промыть и пересыпать в кастрюлю с толстым дном.

Добавить воду и поставить на средний огонь на 10 минут.

После того, как время выйдет, чернику нужно снять с огня и перебить блендером. Это также можно сделать с помощью мясорубки.

Черничную массу снова нужно поставить на огонь и довести до кипения.

Когда черника закипела - снимаем с огня и перетираем через сито.

Перетертую чернику ставим на огонь и добавляем сахар. Варим варенье на среднем огне, иногда помешивая, до закипания. Готово!

Смотрите видео, как приготовить густое черничное варенье:

Что известно о чернике? Черника - род вечнозеленых и листопадных кустарников, полукустарников и кустарничков семейства Вересковые. Эти ягоды обладают рядом ценных свойств. Черника в научной медицине используется как вяжущее средство, побеги черники входят в состав противодиабетического сбора. Ягоды черники используются как источник витаминов, необходимых для нормальной работы глаз, сообщает Википедия.

Сколько можно хранить консервацию / Инфографика: Главред

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред