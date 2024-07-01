Вкусно и полезно: рецепт черничного варенья - частичка лета среди зимы

Черника - это уникальная ягода, в состав которой входят множество витаминов и микроэлементов. В то же время, черничное варенье идеально подходит для утренних тостов, блинов и оладий, а также для добавления к чаю. Простой в приготовлении рецепт поможет вам сохранить сочную чернику на целый год.
Варенье из черники - пошаговый рецепт
Вам потребуется:
- черника - 2кг;
- сахар - 2 кг;
- вода - 0,5 ст.
Чернику нужно промыть и пересыпать в кастрюлю с толстым дном.
Добавить воду и поставить на средний огонь на 10 минут.
После того, как время выйдет, чернику нужно снять с огня и перебить блендером. Это также можно сделать с помощью мясорубки.
Черничную массу снова нужно поставить на огонь и довести до кипения.
Когда черника закипела - снимаем с огня и перетираем через сито.
Перетертую чернику ставим на огонь и добавляем сахар. Варим варенье на среднем огне, иногда помешивая, до закипания. Готово!
Смотрите видео, как приготовить густое черничное варенье:
Что известно о чернике?
Черника - род вечнозеленых и листопадных кустарников, полукустарников и кустарничков семейства Вересковые. Эти ягоды обладают рядом ценных свойств. Черника в научной медицине используется как вяжущее средство, побеги черники входят в состав противодиабетического сбора. Ягоды черники используются как источник витаминов, необходимых для нормальной работы глаз, сообщает Википедия.
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