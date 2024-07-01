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Вкусно и полезно: рецепт черничного варенья - частичка лета среди зимы

Мария Николишин
1 июля 2024, 19:46
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Черничное варенье - сочетание вкуса и пользы. Богатый состав витаминов, минеральных веществ оказывает благоприятное воздействие на организм человека.
Время приготоления Время приготовления: 40-50 минут
Время на подготовку Время на подготовку: 5 минут
Порции Порции 6 порции
Кухня Кухня Интернациональная
Вкусно и полезно: рецепт черничного варенья - частичка лета среди зимы
Рецепт черничного варенья / коллаж: Главред, фото: pixabay

Черника - это уникальная ягода, в состав которой входят множество витаминов и микроэлементов. В то же время, черничное варенье идеально подходит для утренних тостов, блинов и оладий, а также для добавления к чаю. Простой в приготовлении рецепт поможет вам сохранить сочную чернику на целый год.

Варенье из черники - пошаговый рецепт

Вам потребуется:

  • черника - 2кг;
  • сахар - 2 кг;
  • вода - 0,5 ст.

Чернику нужно промыть и пересыпать в кастрюлю с толстым дном.

Добавить воду и поставить на средний огонь на 10 минут.

После того, как время выйдет, чернику нужно снять с огня и перебить блендером. Это также можно сделать с помощью мясорубки.

Черничную массу снова нужно поставить на огонь и довести до кипения.

Когда черника закипела - снимаем с огня и перетираем через сито.

Перетертую чернику ставим на огонь и добавляем сахар. Варим варенье на среднем огне, иногда помешивая, до закипания. Готово!

Смотрите видео, как приготовить густое черничное варенье:

Что известно о чернике?

Черника - род вечнозеленых и листопадных кустарников, полукустарников и кустарничков семейства Вересковые. Эти ягоды обладают рядом ценных свойств. Черника в научной медицине используется как вяжущее средство, побеги черники входят в состав противодиабетического сбора. Ягоды черники используются как источник витаминов, необходимых для нормальной работы глаз, сообщает Википедия.

Вкусно и полезно: рецепт черничного варенья - частичка лета среди зимы
Сколько можно хранить консервацию / Инфографика: Главред

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