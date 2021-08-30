Самое вкусное лечо на зиму: восхитительные рецепты

Рецепт лечо на зиму / ua.depositphotos.com

Приближается осень и холодная зима, а в это время всегда хочется попробовать вкус лета, и невероятные закуски. Главред расскажет несколько невероятных рецептов лечо, от которых вы и ваши гости будете в восторге.

Лето - это одна из самых популярных закусок в Европе. Лего готовят из болгарского перцев, помидоров, лука, морковки. Хозяйки могут добавлять грибы, фасоль и даже перец чили.

Готовить лечо очень просто, это не займет у вас много времени, но зимой порадует вас своим неповторимым вкусом.

Лечо с морковкой и луком - рецепт

Вам понадобится:

болгарский перец – 1,5 кг

помидоры не сильно мягкие – 3 кг

морковь, лук – 0,5 кг

сахар – 0,2 кг

соль – 2 ст. л.

уксус 70% – 1 ч. л.

Помидоры желательно брать не сильно мягкие, хоть мы и будем их пропускать через мясорубку, они не должны быть кашей. Итак, помидоры для лечо хорошо моем и пропускаем через мясорубку.

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Берем достаточно глубокую кастрюлю и кипятим помидоры на лечо примерно 15-18 минут. Морковку и лук моем и чистим. Морковь натираем на крупной терке, или можно, как на морковь по-корейски. Лук мелко шинкуем.

Опускаем морковь и лук в нашу томатную пасту в кастрюле и дальше варим еще минут 20.

В это время моем и очищаем от семечек болгарский перец. Можем нарезать полосками или брусочками, не более 1 см.

Также отправляем перец уже к нашей томатной пасте, все помешивая минут 20 томим в кастрюле. В самом конце добавляем соль, сахар, и специи по вкусу, уксус.

Уже в готовые банки разливаем наше лечо на зиму и быстро закатываем их. Перевернуть банки с лечо и накрыть полотенцем до полного остывания.

Хранить лечо на зиму в прохладном месте.

Вкусное пряное лечо - рецепт

Лечо на зиму простой рецепт / ua.depositphotos.com

Вам понадобится:

болгарский перец - 2-3 кг

помидоры - 3 кг

морковь и лук - 2 шт

чеснок - 1 головка

перец и гвоздика

сахар – 3 ст. л.

соль – 2 ст. л.

Этот рецепт лечо довольно простой, и готовить его быстрее.

Помидоры снова выбираем не сильно мягкие. Моем и снимаем кожицу и пюрируем в блендере, или прокручиваем в мясорубке.

Перец моем и нарезаем соломкой, трем морковь и шинкуем лук.

Соединяем все в кастрюле, бросаем туда сахар, соль, перец горошком, гвоздику, по вкусу специи. Доводим наше лечо на зиму до кипения и провариваем, обязательно помешивая до 10 минут.

В готовые стерилизованные банки раскладываем наше лечо и закатываем банки. Храним лечо на зиму в погребе.

Невероятный рецепт лечо с баклажанами на зиму

Лечо с баклажанами рецепт / ua.depositphotos.com

Вам понадобиться:

болгарский перец - 3 кг

помидоры – 3 кг

баклажаны – 1,5 кг

соль – 2 ст. л.

масло растительное – 0,5 стакана

сахар – 0,5 стакана

Помидоры как и в прошлых рецептах лечо, моем, очищаем от кожицы и пюрируем.

Провариваем в кастрюле не более 30 минут. Добавляем масло, соль и сахар сразу.

Нарезаем брусочками или соломкой наше уже готовый почищенный перец, и хорошо вымытые баклажаны.

Отправляем в кастрюлю к нашей томатной пасте перец и баклажаны, обязательно помешивая варим лечо примерно 30 минут. На все уйдет около 2 часов.

Лечо, еще горячим, раскладываем по стерилизованным банкам, и закатываем крышками. Храним лечо на зиму в прохладном месте, можно в холодильнике.