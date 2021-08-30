Самое вкусное лечо на зиму: восхитительные рецепты

Попробуйте приготовить лечо, и ваша зима будет вкусной и неповторимой.
Приближается осень и холодная зима, а в это время всегда хочется попробовать вкус лета, и невероятные закуски. Главред расскажет несколько невероятных рецептов лечо, от которых вы и ваши гости будете в восторге.
Лето - это одна из самых популярных закусок в Европе. Лего готовят из болгарского перцев, помидоров, лука, морковки. Хозяйки могут добавлять грибы, фасоль и даже перец чили.
Готовить лечо очень просто, это не займет у вас много времени, но зимой порадует вас своим неповторимым вкусом.
Лечо с морковкой и луком - рецепт
Вам понадобится:
- болгарский перец – 1,5 кг
- помидоры не сильно мягкие – 3 кг
- морковь, лук – 0,5 кг
- сахар – 0,2 кг
- соль – 2 ст. л.
- уксус 70% – 1 ч. л.
Помидоры желательно брать не сильно мягкие, хоть мы и будем их пропускать через мясорубку, они не должны быть кашей. Итак, помидоры для лечо хорошо моем и пропускаем через мясорубку.
Берем достаточно глубокую кастрюлю и кипятим помидоры на лечо примерно 15-18 минут. Морковку и лук моем и чистим. Морковь натираем на крупной терке, или можно, как на морковь по-корейски. Лук мелко шинкуем.
Опускаем морковь и лук в нашу томатную пасту в кастрюле и дальше варим еще минут 20.
В это время моем и очищаем от семечек болгарский перец. Можем нарезать полосками или брусочками, не более 1 см.
Также отправляем перец уже к нашей томатной пасте, все помешивая минут 20 томим в кастрюле. В самом конце добавляем соль, сахар, и специи по вкусу, уксус.
Уже в готовые банки разливаем наше лечо на зиму и быстро закатываем их. Перевернуть банки с лечо и накрыть полотенцем до полного остывания.
Хранить лечо на зиму в прохладном месте.
Вкусное пряное лечо - рецепт
Вам понадобится:
- болгарский перец - 2-3 кг
- помидоры - 3 кг
- морковь и лук - 2 шт
- чеснок - 1 головка
- перец и гвоздика
- сахар – 3 ст. л.
- соль – 2 ст. л.
Этот рецепт лечо довольно простой, и готовить его быстрее.
Помидоры снова выбираем не сильно мягкие. Моем и снимаем кожицу и пюрируем в блендере, или прокручиваем в мясорубке.
Перец моем и нарезаем соломкой, трем морковь и шинкуем лук.
Соединяем все в кастрюле, бросаем туда сахар, соль, перец горошком, гвоздику, по вкусу специи. Доводим наше лечо на зиму до кипения и провариваем, обязательно помешивая до 10 минут.
В готовые стерилизованные банки раскладываем наше лечо и закатываем банки. Храним лечо на зиму в погребе.
Невероятный рецепт лечо с баклажанами на зиму
Вам понадобиться:
- болгарский перец - 3 кг
- помидоры – 3 кг
- баклажаны – 1,5 кг
- соль – 2 ст. л.
- масло растительное – 0,5 стакана
- сахар – 0,5 стакана
Помидоры как и в прошлых рецептах лечо, моем, очищаем от кожицы и пюрируем.
Провариваем в кастрюле не более 30 минут. Добавляем масло, соль и сахар сразу.
Нарезаем брусочками или соломкой наше уже готовый почищенный перец, и хорошо вымытые баклажаны.
Отправляем в кастрюлю к нашей томатной пасте перец и баклажаны, обязательно помешивая варим лечо примерно 30 минут. На все уйдет около 2 часов.
Лечо, еще горячим, раскладываем по стерилизованным банкам, и закатываем крышками. Храним лечо на зиму в прохладном месте, можно в холодильнике.