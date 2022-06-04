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Самый простой и очень легкий летний салат: готовить всего 5 минут

4 июня 2022, 15:13

Готовим салат с редиской и свежей зеленью за несколько минут.

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Салат с редиской рецепт / ua.depositphotos.com

Редис - это кладезь полезных веществ. В ней содержится много витамина и клетчатка, необходимая для хорошего пищеварения.

Сейчас на рынках изобилие разных овощей и фруктов, которые так нужны после зимы. Мы решили рассказать вам очень простой рецепт салата с редиской и рукколой, чтобы организм приобрел все полезные витамины.

Готовить такой салат можно с разными ингредиентами, редис прекрасно сочетается и с сыром, и с яйцами.

Салат с редиской и рукколой - рецепт

Вам понадобится:

  • Редиска - 10 шт
  • Руккола
  • Укроп и петрушка
  • Сыр Фета - 150 гр
  • Лимон
  • Оливковое масло

Рукколу помыть и порезать, можно порвать руками.

Сыра нарезать кубиками и переложить в салатник.

Редиску помыть и порезать небольшими слайсами.

Разрезать половинку лимона и сбрызнуть салат, добавить зелень.

Посолить по вкусу и заправить оливковым маслом.

Если вы не сильно любите рукколу, можно залить ее холодной водой на 30 минут, уйдет вся горечь. Также можно заменить рукколу свежим салатом.

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