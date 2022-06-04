Самый простой и очень легкий летний салат: готовить всего 5 минут

Готовим салат с редиской и свежей зеленью за несколько минут.
Редис - это кладезь полезных веществ. В ней содержится много витамина и клетчатка, необходимая для хорошего пищеварения.
Сейчас на рынках изобилие разных овощей и фруктов, которые так нужны после зимы. Мы решили рассказать вам очень простой рецепт салата с редиской и рукколой, чтобы организм приобрел все полезные витамины.
Готовить такой салат можно с разными ингредиентами, редис прекрасно сочетается и с сыром, и с яйцами.
Салат с редиской и рукколой - рецепт
Вам понадобится:
- Редиска - 10 шт
- Руккола
- Укроп и петрушка
- Сыр Фета - 150 гр
- Лимон
- Оливковое масло
Рукколу помыть и порезать, можно порвать руками.
Сыра нарезать кубиками и переложить в салатник.
Редиску помыть и порезать небольшими слайсами.
Разрезать половинку лимона и сбрызнуть салат, добавить зелень.
Посолить по вкусу и заправить оливковым маслом.
Если вы не сильно любите рукколу, можно залить ее холодной водой на 30 минут, уйдет вся горечь. Также можно заменить рукколу свежим салатом.
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