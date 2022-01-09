Самый вкусный французский завтрак за 10 минут: готовить очень быстро

Очень простой и сытный завтрак с блинчиками порадует ваших близких.
У вас совсем нет времени на приготовления завтрака после долгих новогодних праздников, тогда мы поделимся простым и очень вкусным рецептом.
Такой завтрак любят во Франции, ведь в нем есть масса питательных веществ, которые так нужны нашему организму.
Начинку бля блинов можно выбрать любую, более диетическую или по вашему вкусу.
Завтрак за 10 минут - рецепт
Вам понадобится:
- Блины - 4 штуки
- Яйца - 2 штуки
- Ветчина или балык
- Сыр Филадельфия
- Оливки
Каждый готовит блинчики по своему вкусу. К готовым оладушкам уже делаем начинку.
Яйца хорошо взбить и посолить. Разогреть сковороду и вылить смесь.
Делаем омлет без добавления молока. В это время нарезаем ветчину и отправляем в сковороду.
Вместо ветчины можно взять отварную грудку, балык, биточек или любое другое мясо.
Блинчик хорошо смазать сыром Филадельфия или другим кремовым сыром, далее выложить омлет с ветчиной.
Блинчик аккуратно сворачиваем конвертиком и украшаем оливками.
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