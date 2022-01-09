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Самый вкусный французский завтрак за 10 минут: готовить очень быстро

9 января 2022, 05:40

Очень простой и сытный завтрак с блинчиками порадует ваших близких.

рецепт
Вкусный завтрак за 10 минут рецепт / ermolino

У вас совсем нет времени на приготовления завтрака после долгих новогодних праздников, тогда мы поделимся простым и очень вкусным рецептом.

Такой завтрак любят во Франции, ведь в нем есть масса питательных веществ, которые так нужны нашему организму.

Начинку бля блинов можно выбрать любую, более диетическую или по вашему вкусу.

Завтрак за 10 минут - рецепт

Вам понадобится:

  • Блины - 4 штуки
  • Яйца - 2 штуки
  • Ветчина или балык
  • Сыр Филадельфия
  • Оливки

Каждый готовит блинчики по своему вкусу. К готовым оладушкам уже делаем начинку.

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Яйца хорошо взбить и посолить. Разогреть сковороду и вылить смесь.

Делаем омлет без добавления молока. В это время нарезаем ветчину и отправляем в сковороду.

Вместо ветчины можно взять отварную грудку, балык, биточек или любое другое мясо.

Блинчик хорошо смазать сыром Филадельфия или другим кремовым сыром, далее выложить омлет с ветчиной.

Блинчик аккуратно сворачиваем конвертиком и украшаем оливками.

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