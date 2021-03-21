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Великий пост 2021: меню и рецепты на вторую неделю

21 марта 2021, 18:31

Во вторую неделю Великого Поста в рацион питания вводятся крупы, наполненные энергетической силой.

Меню на вторую неделю Великого поста / goodfon.ru

Наступает вторая неделя Великого поста 2021. Христианам, достойно прошедшим первую неделю воздержания, намного легче поститься в течение следующих семи дней.

Питание второй недели Великого Поста существенно меняется по отношению к первым 7 дням, хотя запрет на продукты животного происхождения не снимается, и первый, третий и пятый дни остаются под запретом термической обработки пищи.

При правильно составленном меню на вторую седмицу можно сбалансировать прием белков, жиров, углеводов.

Главред составил меню на вторую неделю Великого поста 2021.

Во вторую неделю Великого Поста в рацион питания вводятся крупы, наполненные энергетической силой.

Белок из бобовых дополнит рацион постящихся людей. Кроме гороха и фасоли, стоит вспомнить о чечевице, кускусе, из которых можно приготовить множество как первых, так и вторых блюд.

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Прекрасным заменителем мяса являются грибы как свежие, так и сушенные, соленые.

Календарь питания на вторую неделю Великого поста:

  • В понедельник 22 марта, среду 24 марта и пятницу 26 марта, верующие практикуют сухоядение.
  • Во вторник 23 марта и четверг 25 марта, разрешается есть приготовленную пищу без масла.
  • А вот в субботу и воскресенье 27-28 марта можно есть блюда, приправленные растительным маслом.

Постные голубцы с перловкой

Кочан капусты необходимо положить в пароварку, или в кастрюлю, вытащить через 15-20 минут и отделить 12-16 листьев (отбить их молотком).

Хорошо промыть перловку и затем отварить ее.

Почистить среднюю луковицу, небольшую морковку, половину корня сельдерея и шампиньоны.

Овощи и грибы нарезать мелкими кубиками, обжарить. Далее все следует смешать завернуть готовые постные голубцы и тушить 20 минут. Во время готовки добавить соль и перец.

Что приготовить на Великий пост 2021 / pixabay

Салат Табуле с кускус

Залить стаканом кипятка кускус, добавить несколько капель оливкового масла и соль. Крупно нарезать мяту, петрушку, зеленый лук, снять кожицу с двух помидоров и нарезать кубиками.

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Соединить кускус, зелень и помидоры. Полить лимонным соком, посолить, поперчить и заправить оливковым маслом. Перед подачей охладить.

Постные рисовые котлеты

Хорошенько промыть и сварить рис и картошку.

Нарезать обжарить на растительном масле лук и морковь, потереть сваренную картошку.

Далее смешать все ингредиенты, добавить соль и перец. После этого слепить котлеты и пожарить. Готовое блюда рекомендуется обвалять в сухарях.

Плов с овощами и изюмом

В постное меню можно включить и плов с овощами.

Необходимо хорошенько промыть рис и сварить его до полуготовности. Средне порезать лук и морковь и потушить.

Пересыпать в казан рис, лук и морковью, кинуть изюм, приправить соль и перец по вкусу, накрыть крышкой. Готовить около получаса.

Готовится блюдо по этому рецепту чуть больше часа.

Вкусный крем-суп на Великий пост 2021 / goodfon.ru

Картофельный суп-пюре с грибами

Чистим и мелко нарезаем лук и обжариваем лук минут 5 до золотистого состояния.

Добавляем грибы к луку в сковородку, солим и обжариваем минут 8-10 чтобы шампиньоны подрумянились и усилили свой грибной вкус.

Наливаем в кастрюлю воды в количестве 600 мл и ставим на плиту. Чистим картофель, бросаем в кастрюлю, солим по вкусу и варим до полного размягчения картофеля.

Добавляем в кастрюлю обжаренные ранее грибы и лук, перемешиваем. Варим еще 5 минут.

Снимаем кастрюлю с плиты и пюрируем суп блендером до однородного состояния. По желанию можно добавить гренки и специи.

Приятного аппетита!

Великий пост рецепты
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