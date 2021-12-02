Вкуснейшая закуска на Новый год 2022 с грибами: готовить всего 7 минут

Невероятная закуска с грибами и сыром в тарталетках удивит ваших гостей.
Рецептов идеальной закуски на Новый год 2022 можно найти огромное количество. Мы вам предлагаем узнать вкуснейший рецепт закуски в тарталетках с грибами.
Каждой хозяйке драгоценно свое время, а приготовить вкусный стол и удивить гостей нужно. Всего 7 минут вашего времени и вкуснейший жульен будет на вашем новогоднем столе.
Закуска на Новый год 2022 - рецепт
Вам понадобится:
- Грибы - 600 грамм
- Сыр твердый - 200 грамм
- Пармезан - 100 грамм
- Лук - 1 штука
- Сливки - 200 мл
- Тарталетки - 10 штуки
- Соль, перец - по вкусу.
Чистим и мелко шинкуем лук. Разогреваем сковороду и обжариваем лук на оливковом или сливочном масле. Это придаст вкусный аромат.
Грибы моем, чистим и нарезаем мелкими кубиками.
Отправляем все к луку в сковороду и стоит посолить, по желанию добавить специи.
Когда грибы будут готовы, примерно жарить 10 минут, добавляем сливки и тушим под крышкой 5 минут. Сливки и грибы должны немного загустеть.
Натираем сыр на крупной терке, Пармезан на мелкой.
Твердый сыр и грибы смешать и разложить по тарталеткам, наверх посыпать пармезаном.
Разогреваем духовку до 180 градусов и отправляем тарталетки на Новый год 2022 запекаться до румяной корочки.
Через 10 минут достать и посыпать зеленью.
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