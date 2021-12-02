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Вкуснейшая закуска на Новый год 2022 с грибами: готовить всего 7 минут

2 декабря 2021, 14:11

Невероятная закуска с грибами и сыром в тарталетках удивит ваших гостей.

Вкуснейшая закуска на Новый год 2022 рецепт / ua.depositphotos.com

Рецептов идеальной закуски на Новый год 2022 можно найти огромное количество. Мы вам предлагаем узнать вкуснейший рецепт закуски в тарталетках с грибами.

Каждой хозяйке драгоценно свое время, а приготовить вкусный стол и удивить гостей нужно. Всего 7 минут вашего времени и вкуснейший жульен будет на вашем новогоднем столе.

Закуска на Новый год 2022 - рецепт

Вам понадобится:

  • Грибы - 600 грамм
  • Сыр твердый - 200 грамм
  • Пармезан - 100 грамм
  • Лук - 1 штука
  • Сливки - 200 мл
  • Тарталетки - 10 штуки
  • Соль, перец - по вкусу.

Чистим и мелко шинкуем лук. Разогреваем сковороду и обжариваем лук на оливковом или сливочном масле. Это придаст вкусный аромат.

Грибы моем, чистим и нарезаем мелкими кубиками.

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Отправляем все к луку в сковороду и стоит посолить, по желанию добавить специи.

Когда грибы будут готовы, примерно жарить 10 минут, добавляем сливки и тушим под крышкой 5 минут. Сливки и грибы должны немного загустеть.

Натираем сыр на крупной терке, Пармезан на мелкой.

Твердый сыр и грибы смешать и разложить по тарталеткам, наверх посыпать пармезаном.

Разогреваем духовку до 180 градусов и отправляем тарталетки на Новый год 2022 запекаться до румяной корочки.

Через 10 минут достать и посыпать зеленью.

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