​Вместо обычной Селедки под шубой, приготовьте эту закуску: рецепт просто космический

Совсем скоро новогодние и рождественские праздники. Предлагаем вам приготовить вкуснейший рулет Селедка под шубой, вместо традиционного салата.
Такой рулетик готовится из лаваша. Рецепт настолько прост и восхитителен, что понравится любой хозяйке.
Для приготовления салата Селедка в шубе понадобится вкусный и тонкий лаваш.
Селедка под шубой в лаваше - рецепт салата на Новый год 2024
Вам понадобится:
- Лаваш - 2 упаковки
- Селедка - 200 гр
- Яйца отварные - 3 шт
- Морковь отварная - 2 шт
- Свекла - 2 шт
- Майонез домашний
- Свежая зелень
Свеклу и морковь отварить до готовности, почистить и натереть на крупной терке.
Яйца отварить 12 минут, остудить и почистить. Яйца для Селедки под шубой в лаваше натереть на средней терке.
Лаваш покупайте тонкий, чтобы он быстрее пропитался.
Один лист лаваша смазать майонезом, и распределить натертую вареную свеклу.
Второй слой лаваша вновь смазать майонезом и сверху распределить вареную натертую морковь.
Третий слой лаваша смазать майонезом и посыпать тертым яйцом.
Скрутить лаваш с начинкой для Селедки под шубой, убрать в пакет или пищевую пленку. Отправить на 60 минут в холодильник.
Далее достаем лаваш, режем на порции и перекладываем на красивое блюдо для подачи.
Селедку можно купить уже готовую очищенную или почистить самим. Порезать на небольшие кусочки и по 2 кусочка порционно положить на лаваш.
Украсить веточками укропа или петрушки и подавать Селедку под шубой в лаваше на стол.
Смотрите видео, как готовить вкуснейшую закуску Селедка под шубой в лаваше рецепт:
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