​Вместо обычной Селедки под шубой, приготовьте эту закуску: рецепт просто космический

Необыкновенный новый рецепт Селедки под шубой. Салат, который понравится всем.

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Селедка под шубой в лаваше рецепт / Коллаж Главред, фото depositphotos.com/ua, скриншот с видео

Совсем скоро новогодние и рождественские праздники. Предлагаем вам приготовить вкуснейший рулет Селедка под шубой, вместо традиционного салата.

Такой рулетик готовится из лаваша. Рецепт настолько прост и восхитителен, что понравится любой хозяйке.

Для приготовления салата Селедка в шубе понадобится вкусный и тонкий лаваш.

Селедка под шубой в лаваше - рецепт салата на Новый год 2024

Вам понадобится:

Лаваш - 2 упаковки

Селедка - 200 гр

Яйца отварные - 3 шт

Морковь отварная - 2 шт

Свекла - 2 шт

Майонез домашний

Свежая зелень

Свеклу и морковь отварить до готовности, почистить и натереть на крупной терке.

Яйца отварить 12 минут, остудить и почистить. Яйца для Селедки под шубой в лаваше натереть на средней терке.

Лаваш покупайте тонкий, чтобы он быстрее пропитался.

Один лист лаваша смазать майонезом, и распределить натертую вареную свеклу.

Второй слой лаваша вновь смазать майонезом и сверху распределить вареную натертую морковь.

Третий слой лаваша смазать майонезом и посыпать тертым яйцом.

Скрутить лаваш с начинкой для Селедки под шубой, убрать в пакет или пищевую пленку. Отправить на 60 минут в холодильник.

Как готовить селедку под шубой в лаваше рецепт / скриншот с youtube

Далее достаем лаваш, режем на порции и перекладываем на красивое блюдо для подачи.

Селедку можно купить уже готовую очищенную или почистить самим. Порезать на небольшие кусочки и по 2 кусочка порционно положить на лаваш.

Украсить веточками укропа или петрушки и подавать Селедку под шубой в лаваше на стол.

Смотрите видео, как готовить вкуснейшую закуску Селедка под шубой в лаваше рецепт:

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