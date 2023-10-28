УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздники
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Рецепты

​Вместо обычной Селедки под шубой, приготовьте эту закуску: рецепт просто космический

Мария Тупик
28 октября 2023, 22:17
Необыкновенный новый рецепт Селедки под шубой. Салат, который понравится всем.
Время приготоления Время приготовления: 60 минут
Время на подготовку Время на подготовку: 15 минут
Кухня Кухня Интернациональная
Селедка под шубой в лаваше рецепт
Селедка под шубой в лаваше рецепт / Коллаж Главред, фото depositphotos.com/ua, скриншот с видео

Совсем скоро новогодние и рождественские праздники. Предлагаем вам приготовить вкуснейший рулет Селедка под шубой, вместо традиционного салата.

Такой рулетик готовится из лаваша. Рецепт настолько прост и восхитителен, что понравится любой хозяйке.

Для приготовления салата Селедка в шубе понадобится вкусный и тонкий лаваш.

Селедка под шубой в лаваше - рецепт салата на Новый год 2024

Вам понадобится:

  • Лаваш - 2 упаковки
  • Селедка - 200 гр
  • Яйца отварные - 3 шт
  • Морковь отварная - 2 шт
  • Свекла - 2 шт
  • Майонез домашний
  • Свежая зелень

Свеклу и морковь отварить до готовности, почистить и натереть на крупной терке.

Яйца отварить 12 минут, остудить и почистить. Яйца для Селедки под шубой в лаваше натереть на средней терке.

Лаваш покупайте тонкий, чтобы он быстрее пропитался.

Один лист лаваша смазать майонезом, и распределить натертую вареную свеклу.

Второй слой лаваша вновь смазать майонезом и сверху распределить вареную натертую морковь.

Третий слой лаваша смазать майонезом и посыпать тертым яйцом.

Скрутить лаваш с начинкой для Селедки под шубой, убрать в пакет или пищевую пленку. Отправить на 60 минут в холодильник.

Как готовить селедку под шубой в лаваше рецепт
Как готовить селедку под шубой в лаваше рецепт / скриншот с youtube

Далее достаем лаваш, режем на порции и перекладываем на красивое блюдо для подачи.

Селедку можно купить уже готовую очищенную или почистить самим. Порезать на небольшие кусочки и по 2 кусочка порционно положить на лаваш.

Украсить веточками укропа или петрушки и подавать Селедку под шубой в лаваше на стол.

Смотрите видео, как готовить вкуснейшую закуску Селедка под шубой в лаваше рецепт:

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
рецепт закуски селедка под шубой интересные новости Новый год 2024
Реклама

Главное за день

"Потери врага растут": генерал ВСУ назвал направление наступления Силы обороны

"Потери врага растут": генерал ВСУ назвал направление наступления Силы обороны

20:43 Украина
Сжигали оккупантов вместе с техникой: ВСУ вышли на новые рубежи под Лиманом

Сжигали оккупантов вместе с техникой: ВСУ вышли на новые рубежи под Лиманом

19:55 Украина
Штормовой ветер и подтопление: в Украине будет бушевать непогода

Штормовой ветер и подтопление: в Украине будет бушевать непогода

19:30 Синоптик
Все главные новости

Последние новости

22:39

Болтовня о контрнаступлении сыграла против нас

22:29

"Мы точно не пойдем на Минск-3": Ягун рассказал, даст ли Запад выиграть войну УкраинеВидео

22:17

​Вместо обычной Селедки под шубой, приготовьте эту закуску: рецепт просто космическийВидео

21:50

Скандальный таксист набросился на "хейтеров" и записал странное видео на украинскомВидео

21:11

Как в ночь на 29 октября привлечь большую удачу: приметы во время перевода часов

Война продлится весь 2024 год, Украина одержит победу, а ВСУ могут зайти в Россию – ГетьманВойна продлится весь 2024 год, Украина одержит победу, а ВСУ могут зайти в Россию – Гетьман
21:04

Плесень и грязь растворяться на глазах: как почистить резинку в стиральной машине, 3 народные способы

20:43

"Потери врага растут": генерал ВСУ назвал направление наступления Силы обороны

20:17

"Запад вырастил монстра": Лавров сделал очумелое заявление о Зеленском

19:55

Сжигали оккупантов вместе с техникой: ВСУ вышли на новые рубежи под Лиманом

Реклама
19:30

Штормовой ветер и подтопление: в Украине будет бушевать непогода

18:47

"Убрать Путина очень просто": генерал СБУ Ягун объяснил, в чем проблема КремляВидео

18:43

"Перед Кремлем стоит примитивная задача": Подоляк рассказал, чего добивается РФ

17:57

Почему у кошек сухой нос: как понять, что у животного температура

17:54

РФ стянула 100-тысячные резервы и нацелилась на захват ключевого города Украины

17:54

Кто встанет у руля России, если Путина не будет: эксперт назвал преемника

17:15

Сумасшедшая головоломка для настоящих гениев: надо за 30 секунд найти 5 кошек

17:04

В Литве высмеяли Захарову с ее угрозами и намекнули на трибунал для Путина

16:12

Поражение в войне и крах режима Путина: Эйдман сделал прогноз

16:01

Предательница MARUV запела колыбельную на украинском языке

15:54

"Мы не можем больше ждать": премьер Болгарии жестко проехался по Венгрии и Сербии

Реклама
15:53

Любовный гороскоп на неделю 30 октября – 5 ноября: Раку – совет, Льву - проблемы

15:51

Оккупанты заходят с флангов: Авдеевка оказалась под угрозой окружения — Bild

15:11

"Союзник" России и страна ОДКБ участвует в переговорах по формуле Зеленского

14:48

"Почувствуют блэкаут": Жданов рассказал о жестких атаках по энергосистеме России

14:45

Мощный удар ВСУ: на юге "покрошили" полтысячи оккупантов вместе с техникой

14:42

В боях за Украину погиб музыкант известной украинской рок-группы

14:40

Гороскоп Таро на неделю 30 октября – 5 ноября: Стрельцу – трудности, Раку - ошибки

14:09

В Украине из-за непогоды в половине областей проблемы со светом – подробности

13:57

От меня больше пользы: Ефросинина рассказала, за что извиняется перед своим мужем

13:54

"Не умер, а вооружен и опасен": социолог назвал истинные причины слухов о смерти Путина

13:40

"Хотят захватить все районы двух областей": майор ВСУ раскрыл планы России до 1 январяВидео

13:30

Гороскоп на завтра 29 октября 2023: Стрельцу – успех, Раку – трудности

13:16

Пузатая Собчак станцевала корявый танец в леопардовом платье

13:15

"Мы не можем сейчас выйти на границы 1991 года": военный дал неутешительный прогноз

13:13

Разведка Британии – об Авдеевке: РФ понесла самые большие потери за 2023 год

12:56

Хромой и косолапый Киркоров с трудом ходит: момент попал на видео

12:55

От него точно никто не откажется: рецепт закусочного торта Мужской каприз на новогодние праздники

12:46

Ураган в Киеве убил два человека: все подробности непогоды в столице

12:42

Как часто нужно менять постельное белье, чтобы уберечь дом от вредителей

12:35

Саша из "Холостяка" увеличила грудь и показала фото

Реклама
12:29

Добиться независимости от Москвы: в батальоне ВСУ "Сибирь" рассказали о целях

12:21

Гороскоп на неделю с 30 октября по 5 ноября: Овну - повышение на работе, Близнецу - плохие новости

12:00

Смерть Путина не смогут скрывать дольше суток, слухи распускают спецслужбы - ЭйдманЭксклюзив

11:49

Бывший муж Лорак отправился в Турцию выгуливать взрослую дочь

11:45

5 пунктов формулы мира Зеленского: на Мальте стартовали новые переговоры без РФ

11:26

Лунный день 29 октября 2023: благопритный день для уборки и брака

11:25

Ураган в Киеве наделал беды: есть жертва и пострадавшие

11:12

LOBODA показала пикантный бюст и удивила новой украиноязычной песнейВидео

10:57

ВСУ "положили" около 4 тысяч оккупантов во время наступления на Авдеевку - Умеров

10:48

"Киев - погода жесть": в столице объявлено штормовое предупреждение из-за ураганного ветраВидео

Новости Украины
Новости КиеваПенсии в УкраинеКурс валютНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости Украины
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиМода 2023
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыЗакускиСалаты
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиака
Персоны
Владимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Война с Россией
Контрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад России
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять