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Как посадить редис в августе - урожай будет уже в сентябре

Сергей Кущ
12 августа 2024, 17:27
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Важно знать, как правильно посадить редис в августе, чтобы наслаждаться свежими овощами осенью и зимой.
Как посадить редис в августе
Как посадить редис в августе / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

Мало кто знает, но август — идеальное время для опытных огородников, чтобы заняться активной посадкой растений, в том числе и редиса. Этот месяц подходит не только для сбора урожая, но и для высадки новых культур.

Важно знать, как правильно посадить редис в августе, чтобы наслаждаться свежими овощами осенью и зимой.

Как правильно посадить редис в августе

Если вы планируете собрать урожай редиса осенью, выберите ранние и теплолюбивые сорта. Они обеспечат вас свежими корнеплодами уже через 20–30 дней, пишет сайт На пенсии. Для посадки редиса в августе важно придерживаться следующих рекомендаций:

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  1. Сажайте редис на глубине 1–2 сантиметра.
  2. Расстояние между растениями должно составлять около 3 сантиметров, а между рядами — 10 сантиметров.
  3. Осенью редис лучше высаживать в тенистом или полутенистом месте, в хорошо увлажненную и удобренную почву.
  4. Частый полив необходим, чтобы редис не горчил.
Какие растения можно выращивать совместно инфографика
Какие растения можно выращивать совместно инфографика / Инфографика: Главред

Как посадить редис на зиму

Чтобы получить урожай редиса зимой, лучше всего высаживать его в теплице, выбирая зимостойкие сорта, устойчивые к морозам. Посев редиса на зиму следует проводить в августе, соблюдая следующие правила:

  • Глубина посадки должна составлять 2–3 сантиметра.
  • Расстояние между растениями увеличьте до 5 сантиметров, а между рядами — до 15 сантиметров.
  • Размещайте грядки в хорошо освещаемом месте, защищенном от ветра, в рыхлой и плодородной почве.
  • Полив в теплице должен быть умеренным, чтобы избежать срастания листьев корнеплодов.
  • Перед наступлением заморозков укройте грядки соломой для защиты от холода.

Какая редиска самая ранняя?

Ранний красный — ультраранний сорт, редиска спеет за 18-20 дней. Диаметр корнеплода около 4 см, форма округлая. Кожица тонкая и нежная, масса каждого плода составляет примерно 8-10 грамм. Скороспелый редис может расти как на открытом грунте, так и в теплице. Ориентировочная норма высева семян составляет 17-20 штук на погонный метр грядки. Сорт устойчив к перепадам температур и растрескиваниям. Редис отличается деликатным вкусом, урожай продолжительное время сохраняет товарные качества при соблюдении правил хранения.

Посадка редиса в августе не только возможна, но и выгодна, если соблюдать правильные агротехнические условия. Выбирая подходящие сорта и условия для выращивания, вы сможете наслаждаться свежим редисом как осенью, так и зимой.

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