Полтора миллиона с одного гектара: как вырастить оливки в Украине и заработать

Оливковые деревья не требуют особого ухода и нуждаются в большем количестве воды только в молодом возрасте, поэтому выращивать их не так уж и сложно.

Вы узнаете:

Какие условия нужны для выращивания оливкового дерева

Когда лучше всего сажать оливковое дерево

В каких регионах Украины получится вырастить оливковый сад

Оливковые деревья растут в бассейне Средиземноморья — Северной Африке, Западной Азии и Юго-Восточной Европе — и украшают сады с древних времен. Помимо красоты и вкусных плодов, эти деревья засухоустойчивы, легко адаптируются к различным почвенным условиям и могут расти даже в контейнерах. Таким образом, вырастить это историческое дерево можно прямо у себя дома. Оливковые деревья могут расти в зонах морозостойкости USDA с 8 по 11 или круглый год в помещении в контейнерах.

Когда сажать оливковое дерево

Как рассказал изданию Martha Stewart магистр наук, специалист по растениеводству Харрисон Микинс, лучшее время для посадки оливкового дерева — весна, когда минует угроза заморозков.

Молодые деревья очень чувствительны к холоду, поэтому высаживать растение желательно в марте или апреле, когда погода прохладная, но стабильная.

Лето считается неблагоприятным временем для посадки оливковых деревьев, поскольку сильная жара может негативно сказаться на здоровье растения. Однако если вы живёте в мягком климате, где зимняя температура держится выше -3°C, то оливковое дерево можно посадить и осенью.

Как посадить оливковое дерево

Самый простой способ вырастить оливковое дерево — купить саженец в местном питомнике.

Микинс рекомендует сажать оливковое дерево в месте, которое освещается солнцем не менее восьми часов в день. Избегайте посадки в низинах, где скапливается вода.

Яма для посадки дерева должна быть той же ширины, что и корневой ком, но немного мельче - так, чтобы верхняя часть корневого кома находилась чуть выше уровня почвы.

Аккуратно выньте дерево из горшка. Распутайте закрученные корни, но как можно меньше тревожьте корневой ком. Поместите дерево в яму, засыпьте землей и обильно полейте.

Важно не допускать появления сорняков на участке вокруг оливкового дерева. Зона без сорняков вокруг дерева должна быть шириной около метра.

Мульчу следует вносить на расстоянии нескольких сантиметров от коры.

При необходимости подоприте дерево: если дерево клонится, обрежьте верхнюю часть или неплотно подвяжите его к колышку, пока дерево не окрепнет, а ствол не станет крепче.

Как ухаживать за оливковым деревом

Оливковые деревья требуют минимального полива и устойчивы к засухе после того, как укоренятся.

Молодые деревья рекомендуется обильно поливать один-два раза в неделю весной и летом. Взрослые деревья могут обходиться без полива до четырёх недель.

Независимо от возраста дайте почве слегка просохнуть перед следующим поливом.

Оливковые деревья устойчивы к жаре и прекрасно растут на открытом солнце. Для достижения наилучших результатов старайтесь, чтобы ваше оливковое дерево находилось под прямыми солнечными лучами восемь часов в день.

Оливковые деревья предпочитают плодородную, хорошо дренированную почву. Также эти деревья хорошо переносят бедные, каменистые и неглубокие почвы, что позволяет высаживать их в самых разных ландшафтах.

Оливковые деревья не слишком требовательны к подкормкам. Однако сбалансированное удобрение с содержанием азота около 10% весной и в середине лета может помочь молодым деревьям укорениться.

Стоит избегать чрезмерного внесения азота, так как это может спровоцировать разрастание листвы и задержать завязывание плодов.

Оливковые деревья предпочитают жаркое, сухое лето и прохладные, но не суровые зимы. Идеальная температура воздуха для этого растения - от 10 до 29 градусов Цельсия. Существуют и морозостойкие сорта , способные переносить и более прохладную погоду.

Как обрезать оливковое дерево

Обрезка должна быть умеренной. Оливковое дерево плодоносит на прошлогодних побегах, поэтому если провести слишком сильную обрезку, то урожай будет потерян.

Лучше всего слегка проредить крону, чтобы обеспечить доступ солнечного света и воздуха, и удалить мертвые или больные побеги.

Молодым деревьям рекомендуется минимальная обрезка в первые четыре года. Удалять нужно лишь только те побеги, которые помогут сформировать крепкую форму.

Первые несколько обрезок — самые важные, поскольку они сильнее всего влияют на форму дерева и стимулируют дополнительное ветвление.

Как вырастить оливковое дерево в контейнере

Если вы живёте в холодном климате, где оливковые деревья не могут расти на улице круглый год, подумайте о посадке дерева в контейнер.

Микинс рекомендует карликовые сорта, такие как "Little Ollie", которые остаются компактными, высотой около 1,8-2,4 метра.

Контейнерные деревья могут плодоносить не так обильно, но из них получаются эффектные растения в средиземноморском стиле.

Для посадки в контейнер используйте большой горшок с хорошим дренажем и песчаную почвенную смесь, например, почву для кактусов.

Дерево должно стоять на самом солнечном месте в саду. После наступления холодов, контейнер можно перенести в дом.

У контейнерных деревьев меньше корневой системы по сравнению с деревьями, растущими в почве, поэтому поливать их нужно чаще. Оливковые деревья, выращенные в контейнерах, нужно пересаживать каждые два-три года, чтобы освежить почву и дать корням больше места.

Вы поймете, что дерево готово к пересадке, когда корни начнут проступать через дренажное отверстие, и дереву потребуется более частый полив.

Пересаживайте дерево в контейнер на один-два размера больше текущего.

Распространенные вредители и болезни

Оливковая плодовая муха — самый серьёзный вредитель, с которым вы можете столкнуться при выращивании оливковых деревьев. Самки откладывают яйца под кожуру плодов, а личинки могут погубить весь урожай. Бороться с этими вредителями можно с помощью ловушек.

Щитовки — ещё одно насекомое, которое поражает оливковое дерево, но с ними легко справиться с помощью садового масла или инсектицидного мыла.

"Только не используйте масла или мыло в сильную жару или перед дождём, иначе вы рискуете сжечь дерево или смыть использованные средства", - сказал Микинс.

Оливковые деревья также подвержены атакам чёрной щитовки, которая ослабляет дерево.

Можно ли вырастить оливковое дерево из косточки

Можно попробовать прорастить косточку, говорит Микинс, но этот метод ненадёжен и часто не даёт типичного оливкового дерева.

Коммерческие производители обычно используют черенки или прививку, что дает гораздо более стабильный и предсказуемый результат.

Как быстро растет оливковое дерево дома

Прежде чем молодое дерево начнет плодоносить, должно пройти от трех до пяти лет, а из семян — еще больше.

Можно ли вырастить оливковое дерево в Украине: мнение эксперта

Адвокат, экс-заместитель министра юстиции Павел Мороз считает, что благодаря климатическим изменениям Украина может "озолотиться" благодаря выращиванию оливок и выработке оливкового масла.

Оливки обычно выращивают в довольно засушливом климате при температуре воздуха 30-45 градусов.

"А это значит, что Николаев, Херсон и Одесса ближайшее время могут начать присматриваться к необычной для нас культуре и занять эту нишу, пока иностранные инвесторы не заинтересовались и не заняли эту позицию", - писал Мороз в колонке на Цензор.нет.

В среднем, один саженец оливкового дерева можно приобрести за 2-5 тыс. гривен.

"Но вот для своего полноценного оливкового сада нужно выделить немало средств. На одном гектаре может поместиться до 350 деревьев, хотя оптимальнее растениям выделить чуть больше места. Поэтому для своего угодья нужно инвестировать в среднем 700 тысяч гривен на гектар. Несмотря на то, что это только первый опыт, то с одного оливкового дерева можно получить плюс-минус 15 килограммов урожая. Ну и получается, что один гектар даст около 5,25 тонн урожая", - подсчитал Мороз.

По его словам, при самом лучшем развитии событий выручка с одного гектара за один сезон может составить полтора миллиона гривен.

Об источнике: Martha Stewart Martha Stewart Living Omnimedia (MSLO) - это компания, основанная Мартой Стюарт в 1997 году (с 2019 года принадлежит Marquee Brands LLC). Она объединяет все бизнес-направления, связанные с брендом Марты Стюарт. На сайте MarthaStewart.com можно найти проверенные до совершенства рецепты, проекты "сделай сам", идеи для садоводства, легкие развлекательные советы, а также различные рекомендации по красоте. Цель состоит в том, чтобы научить, вдохновить и предоставить идеи и продукты, которые делают каждый день более значимым, функциональным и красивым. Марта Стюарт, основательница, помогает читателям сделать все аспекты повседневной жизни немного проще и красивее.

