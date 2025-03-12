Сезон уже не за горами: когда и как правильно обрезать абрикос

Вы узнаете:
- Какое время года лучше всего подходит для обрезки абрикоса
- Что можно использовать для обрезки дерева абрикоса
Как и когда нужно обрезать абрикос - один из приоритетных вопросов сейчас у многих садоводов, ведь косточковые деревья могут быть поражены, если вовремя не провести обрезку.
Главред узнал, что подходящее время года для обрезки абрикосового дерева зависит от его возраста. Например, как пишет Roots, молодые деревья следует обрезать, когда начинают появляться новые листья. Идеально подходит март или начало апреля.
Уже сформировавшиеся деревья обрезают несколько позже - в период с июля по конец августа. При этом абрикосовые деревья любого возраста нельзя обрезать осенью и зимой.
Если говорить о том, что понадобится для обрезки абрикосового дерева, то есть несколько вариантов:
- Секатор
- Сучкорезы
- Пила
Во время обрезки молодого абрикосового дерева нужно полностью обрезать любые сломанные или поврежденные ветви, или те, что пересекаются и торчат под разными углами. Также удалите все ветви или побеги, которые растут слишком низко на стволе.
Далее необходимо укоротить оставшиеся ветви. В первый год нужно обрезать их на 5-10 см длиной, а на второй и третий год ветви обрезают примерно на треть.
На сформированных абрикосовых деревьях нужно также удалить все сломанные и больные ветви, однако если две ветви пересекаются, удалите более слабую. Также стоит обрезать старые ветви, которые уже не плодоносят.
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