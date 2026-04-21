Крысы и мыши навсегда исчезнут из сада: какие природные средства отпугнут грызунов

Какие природные средства отпугивают грызунов

С повышением температуры грызуны активизируются и начинают исследовать частные участки в поисках пищи. Эксперты отмечают, что природные средства могут быть не менее действенными, чем промышленные, а иногда — даже более эффективными. Об этом пишет издание Express.

Самые сильные натуральные репелленты

Масло перечной мяты — фаворит среди специалистов

Эксперт из Kingfisher Direct Райан Кайла называет его одним из самых мощных природных средств:

"Масло перечной мяты является самым эффективным и одним из самых популярных средств. Это объясняется тем, что сильный ментоловый аромат перечной мяты заставляет мышей и крыс избегать этой местности".

Райан советует наносить масло на вату или салфетки и раскладывать возле мусорных баков, сараев и мест, где заметна активность грызунов.

Чили и кайенский перец — простой, но гениальный метод

Садоводческая экспертка Arctic Cabins Виктория Паркинсон объясняет, почему острый перец работает безотказно:

"Грызуны особенно чувствительны к нему, потому что не могут его должным образом расщепить… они получают неприятный сюрприз, который раздражает их нос и рот".

Перец можно рассыпать по периметру клумб, вдоль заборов или возле нор. Перед дождем Виктория советует делать спрей из перца и теплой воды.

Эвкалиптовое масло и кофейная гуща — двойной эффект

Совладелец EcoCare Pest Management Мош Латифи отмечает:

"Цинеол в эвкалиптовом масле является одновременно раздражителем и сильным обонятельным отпугивателем — грызуны активно уходят от него".

Пропитанные эвкалиптом тряпки стоит раскладывать у входов в сараи и кладовые.

Кофейная гуща работает не хуже:

"Сильный, горький аромат мешает грызунам обнаруживать источники пищи поблизости".

К тому же она улучшает почву — двойная польза.

Ароматные травы — естественный барьер в саду

Люк Ньюнс из Hillarys советует высаживать мяту, лаванду и розмарин:

"Это не гарантирует, что грызуны исчезнут за одну ночь, но они делают сад гораздо менее привлекательным".

Мяту лучше держать в горшках — она быстро разрастается.

Как предотвратить возвращение грызунов

Эксперты подчеркивают: профилактика важнее борьбы.

Люк Ньюнс объясняет:

"Уборка опавших птичьих семян, надежное хранение корма и регулярное переворачивание компоста — все это имеет большое значение".

Также стоит убрать заросли, кучи древесины и мусор — это излюбленные места для гнездования.

Долгосрочное решение — поддержка естественных хищников. Будки для сов могут существенно уменьшить количество грызунов на участке.

Эксперт Howarth Timber Эмили добавляет:

"Контроль над крысами и мышами… заключается в том, чтобы сделать среду менее привлекательной для них, а не полагаться на реактивные меры".

Герметизация щелей, чистота, правильное хранение отходов — основа успеха.

Интересное по теме:

Об источнике: Express.co.uk Express.co.uk — это британский новостной веб-сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.

