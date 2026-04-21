Загадка века: как современный человек появился на фото 1917 года

Архивный снимок столетней давности удивил странной фигурой в современной одежде. Пользователи соцсетей попытались объяснить странную деталь.

внимательные зрители заметили фигуру в современной одежде

Старинная фотография, сделанная в Канаде более ста лет назад, неожиданно стала предметом оживленных споров. На снимке, где запечатлена группа людей на склоне холма, внимательные зрители заметили фигуру, которая резко выбивается из общего антуража.

Необычный мужчина получил прозвище "серфер" из-за своего внешнего вида, напоминающего стиль значительно более поздней эпохи. Его одежда и прическа вызвали волну обсуждений и породили теории о возможном путешествии во времени. Об этой истории вспоминает Daily Star.

Загадочный мужчина

Фотография была найдена в книге 1974 года, посвященной истории канадского региона. На первый взгляд на ней изображена обычная сцена из прошлого. Люди в традиционной одежде просто позировали для снимка.

Однако один человек выглядит совсем иначе. На нем свободная футболка, шорты и современная прическа. Его внешний вид настолько контрастирует с окружающими, что кажется, будто он оказался в кадре случайно, словно парень из другого времени.

Мужчина в свободной футболке, шортах и современной прической / Фото: Cape Scott Story

Некоторые зрители также обратили внимание на реакцию людей рядом. Один мужчина слева выглядел озадаченным, а женщина справа будто указывала на необычного незнакомца.

Теория о путешественнике во времени

Обсуждение усилилось после того, как ролик с анализом фотографии появился в сети. Автор видео Джейми Ди Грант предложил внимательнее присмотреться к деталям и отметил, что внешний вид мужчины явно не соответствует моде начала XX века.

В комментариях пользователи разделились. Одни считали это доказательством существования путешествий во времени, другие же случайным совпадением или оптической иллюзией.

Есть ли рациональное объяснение

Скептики утверждают, что никакой мистики в снимке нет. По их словам, футболки и подобная одежда уже существовали в начале XX века и использовались, например, моряками.

Кроме того, на фото можно заметить, что некоторые другие люди также одеты в шорты, что делает внешний вид "серфера" менее уникальным, чем кажется на первый взгляд.

Об источнике: The Daily Star The Daily Star (дословно – "Ежедневная звезда") – ежедневная газета-таблоид, издаваемая с понедельника по субботу в Великобритании со 2 ноября 1978 года. 15 сентября 2002 года было запущено дочернее воскресное издание Daily Star Sunday с отдельным персоналом. 31 октября 2009 года Daily Star опубликовала свой 10-тысячный номер. C марта 2018 года издание возглавляет Джон Кларк, пишет Википедия.

