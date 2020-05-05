Названы продукты, снижающие умственные способности

Фастфуд вреден для работы мозга / 1zoom.ru

Ученые в результате ряда исследований пришли к выводу, что ежедневный рацион существенно влияет на работу мозга.

Американские исследователи отмечают, что большое количество жира подавляет мозговую активность.

Эксперты полагают, что от чрезмерно жирной пищи не только появляются лишние килограммы, но и страдают умственные способности. Наиболее вредной пищей называют фастфуд. Негативное влияние на работу мозга оказывают салаты с майонезом, бутерброды с колбасой и сыром, плов, шашлык из свинины, мясные полуфабрикаты, жареную картошку, пирожные и торты с масляным кремом.

По мнению специалистов, жирная пища препятствует поступлению глюкозы в мозг. Вместо нее организм использует кетоновые тела, однако они являются слишком незначительным источником энергии, что сказывается на умственных способностях человека. Жир оказывает негативное влияние на главный орган нервной системы.

Напомним, в Британии медоносные пчелы начали умирать от вирусного заболевания, похожего на коронавирус.

Как ранее сообщалось, в женевской штаб-квартире Всемирной организации здравоохранения сообщили, что пока нет подтверждения того, что лица, переболевшие коронавирусом, приобретают иммунитет против повторного инфицирования.