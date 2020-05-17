Юпитер озадачил NASA: астрономы показали странное фото планеты-гиганта

Учены NASA показали новое фото Юпитера / фото: nasa.gov

Пока планета Земля отбивает атаку опасного китайского коронавируса, другие планеты солнечной системы тоже переживают изменения.

В частности, Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) показало новый снимок северной части Юпитера.

Внимание астрономов на снимках планеты-гиганта привлекли длинные тонкие полосы, которые проходят по центру изображения сверху вниз. Ученые предполагают, что эти полосы являются частичками пролетающего над облаками космического тумана. Но на данный момент ученые не смогли прийти к единогласному мнению и назвать точную природу появления странных полос черного цвета.

Кроме того, в NASA уточнили, что наблюдают за ними еще с первого близкого прохода возле Юпитера межпланетной станции Juno в 2016 году.

"По обе стороны от места, где обычно появляются эти полосы, расположены два атмосферных потока. Некоторые исследователи предполагают, что эти потоки могут влиять на возникновение полос", - уточнили в NASA.

Новое фото Юпитера / nasa.gov

Читайте такжеИз-за Луны Земля вначале была похожа на картошку - астрономыНапомним, ранее сообщалось, астероид в маске гигантских размеров приблизился к Земле и пролетел мимо нее на минимальном расстоянии. Небесное тело, которое открыли в 1998 и назвали 1998 OR2, сблизилось с голубой планетой в ночь на 29 апреля.

При этом ученые NASA уточнили, что самого близкого расстояния "космический пришелец" достиг в полдень 29 апреля.