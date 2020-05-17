УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Наука

Юпитер озадачил NASA: астрономы показали странное фото планеты-гиганта

17 мая 2020, 14:38

Внимание астрономов на снимках планеты-гиганта привлекли длинные тонкие полосы.

NASA, Юпитер, пояса, Юнона
Учены NASA показали новое фото Юпитера / фото: nasa.gov

Пока планета Земля отбивает атаку опасного китайского коронавируса, другие планеты солнечной системы тоже переживают изменения.

В частности, Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) показало новый снимок северной части Юпитера.

Внимание астрономов на снимках планеты-гиганта привлекли длинные тонкие полосы, которые проходят по центру изображения сверху вниз. Ученые предполагают, что эти полосы являются частичками пролетающего над облаками космического тумана. Но на данный момент ученые не смогли прийти к единогласному мнению и назвать точную природу появления странных полос черного цвета.

Кроме того, в NASA уточнили, что наблюдают за ними еще с первого близкого прохода возле Юпитера межпланетной станции Juno в 2016 году.

"По обе стороны от места, где обычно появляются эти полосы, расположены два атмосферных потока. Некоторые исследователи предполагают, что эти потоки могут влиять на возникновение полос", - уточнили в NASA.

Новое фото Юпитера / nasa.gov

Читайте такжеИз-за Луны Земля вначале была похожа на картошку - астрономыНапомним, ранее сообщалось, астероид в маске гигантских размеров приблизился к Земле и пролетел мимо нее на минимальном расстоянии. Небесное тело, которое открыли в 1998 и назвали 1998 OR2, сблизилось с голубой планетой в ночь на 29 апреля.

При этом ученые NASA уточнили, что самого близкого расстояния "космический пришелец" достиг в полдень 29 апреля.

NASA Юпитер астрономы
Сейчас вы просматриваете новость «Юпитер озадачил NASA: астрономы показали странное фото планеты-гиганта». Другие новости науки читайте в разделе «Наука». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

14:38
Юпитер озадачил NASA: астрономы показали странное фото планеты-гиганта
14:24
Солнца не ждите: синоптик дала мрачный прогноз на неделю
13:55
Политолог сказал, может ли Путин экономически удушить Украину
13:50
Вирусолог назвал опасность коронавируса для беременных Видео
13:41
Ляшко стал отцом: стало известно имя сына лидера Радикальной партии
13:21
Изнасиловали фотографа и хотели убить: в "ЛНР" состряпали дикий фейк о бойцах ООС
13:10
В Минздраве рассказали, как открытое метро могло напакостить в Украине Видео
12:26
Французы и евреи – потомки галичан: в Сети нашли странный учебник по географии
12:02
Степанов рассказал о бесплатном лечении коронавируса в Украине Видео
11:55
У Авакова оценили "слив" базы с данными на миллионы украинцев
11:32
На крючке ФСБ: украинская чемпионка объяснила, почему Усик – агент Кремля
11:17
Дышит в спину США: коронавирус вывел Россию на новый пьедестал Видео
11:05
Модные женские вышиванки 2020 и вышитые платья в этностиле: фото Фото
10:58
Скандал с "бесплатным" лечением: украинец выложил 26 тысяч за лекарства от COVID-19 Видео
10:43
Передача коронавируса от матери к ребенку: врач озвучил риски Видео
10:21
Как коронавирус может изменить украинское образование мнение
10:17
"Стратегия Порошенко не сработала": в Слуге народа раскрыли новую тактику по Донбассу
09:57
Власти Уханя скрывали данные о коронавирусе – эпидемиолог КНР Видео
09:42
Отпуск после карантина: эксперт рассказал, что ждет украинских туристов
09:25
Гороскоп на 17 мая для всех знаков Зодиака: как открыть нужные двери Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять