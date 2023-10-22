Голос країни-13: кто прошел в суперфинал европейского сезона

8 счастливчиков уже заняли свое место в грандиозном финале 13 сезона шоу Голос країни.

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Голос країни-13 - список суперфиналистов / Скриншот YouTube

8 недель, сотни волшебных украинских голосов, слезы маленьких побед и больших разочарований - сегодня на финишную прямую вышел тринадцатый, европейский, обновленный сезон музыкального шоу Голос країни.

Звездные тренеры, Юлия Санина, Артем Пивоваров, Иван Клименко и DOROFEEVA, наконец определили, кто из участников достоин побороться за звание голоса нашей страны.

Сегодня состоялся второй полуфинал Голосу країни-13, по результатам которого уже известно, кто прошел в супрефинал проекта.

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Из команды тренера-дебютанта, музыкального продюсера с тонким чутьем на настоящих украинских звезд, Ивана Клименко в суперфинал попала Стася Чабан.

Надя Дорофеева в 13 сезоне Голосу воспитала целых троих суперфиналистов - Майрамик Авоян, Романа Панченко и Юрия Городецкого.

Другая дебютантка, фронтвумен группы The Hardkiss, Юлия Санина с блеском справилась с задачей звездного тренера, и провела до суперфинала Галину Печенижскую, Кристину Старикову и Владислава Пелыха.

Артем Пивоваров, для которого сидеть в тренерском кресле Голосу также было новым опытом, с достоинством составлял конкуренцию другим наставникам. Из его команды в суперфинал прошел Михаил 'Ptashkin' Панчишин.

Смотрите суперфинал шоу Голос країни-13 в воскресенье 29 октября.

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