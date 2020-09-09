Море во сне: о чем говорит такой сон

Вы попадете в беду или в критический момент. / 1zoom.ru

Как правило, сны о море и об океане предполагает хорошие новости в карьере или больше обязанностей и обязательств, которые нужно нести по мере бума семейной собственности или увеличения числа членов семьи.

Для бизнесмена мечта об океане предполагает процветание бизнеса во всем мире.

Сон о чистой океанской воде означает, что вы переживете шторм. Если вода была мутной, это указывает на опасность, и вы должны быть осторожны.

Если во сне море было спокойным, значит, все будет хорошо, вы можете наслаждаться внутренним покоем, не беспокоясь, и вас устраивает нынешняя ситуация. Если во сне накатывались волны, это говорит о том, что вы недовольны нынешней ситуацией и хотите вырваться наружу.

Сон о приливе или шторме в океане подразумевает, что вы столкнетесь с большим риском, трудностями или препятствием, которое трудно преодолеть, и вам лучше составить другой план. Для мужчины сон о бурном море указывает на риск вложений. Для женщины это означает сильный стресс на работе, который может пошатнуть дух предпринимателя.

Если вам приснились волны, накатывающие на вас, но вы не испугались, это говорит о том, что вы будете ужасно заняты социальными контактами, как правило, для кого-то другого, и получите большее доверие со стороны других.

Сон о плавании в море предполагает, что вам повезет и вы будете держаться подальше от неприятных вещей. Это также знак успеха, а значит, вы очень способные и скоро расширите сферу своего влияния.

Сон о ловушке в море предполагает, что вы попадете в беду или в критический момент.

Сон о плавании до горизонта подразумевает неожиданную смену любовных отношений и вы можете влюбиться в друга своего возлюбленного с первого взгляда.

Сон о погружении глубоко в море - это символ огня, который напоминает вам обращать внимание на пожарную безопасность и быть осторожным с окурком, спичкой, зажигалкой, газовой плитой и другими приборами, которые могут вызвать пожар. В противном случае вы можете получить ожог или вызвать пожар.

Сон о прогулке по спокойной набережной показывает, что вы довольны своей нынешней жизнью и работой. Стоять в море - к несчастью для хорошего друга.

Сон о прогулке по морю предполагает хороший результат или успех в любви и резонанс между вами и вашей любовью.

Сон о море, омывающем берег, указывает на то, что ваша жизнь или любовь полны энергии и получат большое развитие.

Если вам приснились океанские волны, которые поднимались к вашим ногам, это означает, что вам повезет в межличностных отношениях, например, вы станете популярными среди одноклассников или коллег, или вы начнете новую жизнь в своей любви и достигнете пика отношений.

Сонник Миллера

Миллер полагал, что море во сне - это символ желаний, которым не суждено сбыться, разочарования. С другой стороны, если водную гладь без волн видит девушка, то в ее жизни все будет гладко.

Сонник Фрейда

Если во сне вы видите море где-то далеко на горизонте – значит, скорее всего, вы не испытываете радости и удовольствия от секса. Если вы любуетесь морем издалека, то сонник сообщает о том, что вы побаиваетесь будущего.

Бурные воды Фрейд пояснял как грядущую бурную ночь.

Сонник Ванги

Ванга полагала, что гладкое море - к удаче и успеху в делах. Она также предостерегала насчет бурных волн. Их появление провидица толковала как дурной знак.

Сонник Нострадамуса

Знаменитый предсказатель соотносил море с жизнью. Поэтому и в делах ожидается штиль. Никакого действия. Но и буря, волн в море – проблемы.