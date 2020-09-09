УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Сонник

Море во сне: о чем говорит такой сон

9 сентября 2020, 20:32

Вы попадете в беду или в критический момент.

море_пляж_отдых_шри-Ланка
Вы попадете в беду или в критический момент. / 1zoom.ru

Как правило, сны о море и об океане предполагает хорошие новости в карьере или больше обязанностей и обязательств, которые нужно нести по мере бума семейной собственности или увеличения числа членов семьи.

Для бизнесмена мечта об океане предполагает процветание бизнеса во всем мире.

Сон о чистой океанской воде означает, что вы переживете шторм. Если вода была мутной, это указывает на опасность, и вы должны быть осторожны.

Если во сне море было спокойным, значит, все будет хорошо, вы можете наслаждаться внутренним покоем, не беспокоясь, и вас устраивает нынешняя ситуация. Если во сне накатывались волны, это говорит о том, что вы недовольны нынешней ситуацией и хотите вырваться наружу.

Сон о приливе или шторме в океане подразумевает, что вы столкнетесь с большим риском, трудностями или препятствием, которое трудно преодолеть, и вам лучше составить другой план. Для мужчины сон о бурном море указывает на риск вложений. Для женщины это означает сильный стресс на работе, который может пошатнуть дух предпринимателя.

Если вам приснились волны, накатывающие на вас, но вы не испугались, это говорит о том, что вы будете ужасно заняты социальными контактами, как правило, для кого-то другого, и получите большее доверие со стороны других.

Сон о плавании в море предполагает, что вам повезет и вы будете держаться подальше от неприятных вещей. Это также знак успеха, а значит, вы очень способные и скоро расширите сферу своего влияния.

Сон о ловушке в море предполагает, что вы попадете в беду или в критический момент.

Сон о плавании до горизонта подразумевает неожиданную смену любовных отношений и вы можете влюбиться в друга своего возлюбленного с первого взгляда.

Сон о погружении глубоко в море - это символ огня, который напоминает вам обращать внимание на пожарную безопасность и быть осторожным с окурком, спичкой, зажигалкой, газовой плитой и другими приборами, которые могут вызвать пожар. В противном случае вы можете получить ожог или вызвать пожар.

Сон о прогулке по спокойной набережной показывает, что вы довольны своей нынешней жизнью и работой. Стоять в море - к несчастью для хорошего друга.

Сон о прогулке по морю предполагает хороший результат или успех в любви и резонанс между вами и вашей любовью.

Сон о море, омывающем берег, указывает на то, что ваша жизнь или любовь полны энергии и получат большое развитие.

Если вам приснились океанские волны, которые поднимались к вашим ногам, это означает, что вам повезет в межличностных отношениях, например, вы станете популярными среди одноклассников или коллег, или вы начнете новую жизнь в своей любви и достигнете пика отношений.

Сонник Миллера

Миллер полагал, что море во сне - это символ желаний, которым не суждено сбыться, разочарования. С другой стороны, если водную гладь без волн видит девушка, то в ее жизни все будет гладко.

Сонник Фрейда

Если во сне вы видите море где-то далеко на горизонте – значит, скорее всего, вы не испытываете радости и удовольствия от секса. Если вы любуетесь морем издалека, то сонник сообщает о том, что вы побаиваетесь будущего.

Бурные воды Фрейд пояснял как грядущую бурную ночь.

Сонник Ванги

Ванга полагала, что гладкое море - к удаче и успеху в делах. Она также предостерегала насчет бурных волн. Их появление провидица толковала как дурной знак.

Сонник Нострадамуса

Знаменитый предсказатель соотносил море с жизнью. Поэтому и в делах ожидается штиль. Никакого действия. Но и буря, волн в море – проблемы.

море сон
Сейчас вы просматриваете новость «Море во сне: о чем говорит такой сон». Другие толкования снов читайте в разделе « Сонник». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров

Последние новости

21:35
"Украина – мощный вызов": экс-член ЕП объяснила, почему Лукашенко "свирепствует"
21:33
Навальный был отравлен очень сильным видом яда - СМИ Видео
21:30
Украинская блогерша призналась, что потеряла 22 телефона
21:27
Гороскоп всех знаков Зодиака на 10 сентября: огненные проблемы и школа мужества Видео
21:11
Дюна 2020 - дата выхода, актеры и трейлер фильма Видео
21:04
Данилов пояснил, почему не назначили местные выборы в ОРДЛО
20:50
Почему жареное вредно есть: названы три причины
20:49
В Черновцах женщина не поняла учебник по украинскому и вызвала полицию
20:35
"Уйдите из нашего дома": в СНБО пригрозили Путину "другими вариантами"
20:32
Море во сне: о чем говорит такой сон Видео
20:13
Ретроградный Марс 2020 – даты, запреты и советы
20:12
"Пашаев меня подставил": Ефремов высказался о своем адвокате и колонии
20:11
Богдан рассказал, кто сильнее всего влияет на Зеленского Видео
20:03
Ивано-Франковск подал в суд на Кабмин из-за карантина
19:46
Ходячие мертвецы Мир за пределами - новый трейлер сериала Видео
19:37
Кабмин изменил правила въезда в Украину - кого не пустят Видео
19:30
Активы "УМХ" хотят отдать в управление компании олигарха Курченко - Коломойский
19:21
"Если Запад нападет": Лукашенко рассказал, как будет защищать Россию Видео
18:59
В МИД РФ выразили протест послу Германии и припугнули ответственностью Видео
18:44
Экс-депутат Госдумы спрогнозировал будущее Лукашенко
18:15
Алла Пугачева оценила песню Моргенштерна Кадиллак Видео
18:00
"Пусть смотрят в глаза родителям умерших": Зеленский жестко ответил бунтующим мэрам Видео
17:55
Эпидемиолог объяснил, почему не стоит выделять миллиарды из "коронавирусного фонда" на образование
17:15
В Минюсте рассказали, есть ли основания запрещать Партию Шария и ОПЗЖ
17:08
У Путина маниакальные настроения – экс-депутат Госдумы
16:40
Миллионы заболевших: эксперт предупредил о вирусном "апокалипсисе" осенью Видео
16:36
Отказ Германии от Северного потока-2: в Польше предложили Берлину альтернативу Видео
16:31
Прошли новые переговоры по Донбассу: есть договоренность
16:31
Сериал Ходячие мертвецы закрывают после 11 сезона
16:14
Сотни тысяч жителей-переселенцев с Донбасса волнует только пенсия от Киева - вице-премьер
16:11
Стало известно, что будет с тем, кто покупает газировку Видео
16:00
Скандал в Молдове: главный эпидемиолог цинично высказался об умерших от Covid-19
15:57
Звездный путь Дискавери 3 сезон - первый трейлер и сюжет сериала Видео
15:57
Стало известно, в чем обвинили арестованную Колесникову Видео
15:56
В Европе предложили номинировать Тихановскую на Нобелевскую премию мира Видео
15:52
Украинцам хотят запретить выезд из страны: кого не выпустят
15:37
Эксперт по взаимоотношениям рассказал, нужно ли сознаваться в измене Видео
15:34
Малюська рассказал, что нужно делать с пожизненно заключенными в тюрьмах
15:33
Создатель Новичка назвал отравивший Навального яд Видео
15:27
Экс-член Европарламента рассказала, как Путин вмешивается в дела Беларуси Видео
15:10
Ходячие мертвецы 11 сезон: дата выхода и актеры
15:01
Врачи указали на 9 продуктов, которые мешают спать Видео
14:59
Слежка за пользователями в Сети: в Раду внесли скандальный законопроект
14:58
"Обкуренные урки": Лукашенко высказался об избиениях в СИЗО на Окрестина Видео
14:56
В Украине торгуют справками об отрицательном тесте на Covid-19 ради вояжа за границу
14:51
Голливуд подловили на двойной расовой политике ради прибыли
14:38
Питание в раннем возрасте и рак во взрослом: ученые увидели связь Видео
14:33
Гороскоп на сентябрь 2020: назван самый везучий знак Зодиака
14:20
В Грузии рассказали, что ждет Саакашвили после возвращению на Родину Видео
14:11
Британский диетолог назвал суперпродукт, продлевающий жизнь Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять