Форвард сборной Украины продолжит карьеру в Испании

Евгений Селезнев / football.ua

Нападающий турецкого Акхисара и сборной Украины 33-летний Евгений Селезнев продолжит карьеру в испанской Малаге.

В воскресенье, 6-го января, украинец пройдет медосмотр в испанском клубе, после чего подпишет с клубом контракт, сообщает Sport Arena.

Соглашение с Малагой будет рассчитано на 2,5 года. При этом ранее появилась информация о том, что речь могла идти о полугодичной аренде.

В текущем сезоне Евгений провел за Акхисар 12 матчей во всех турнирах, где забил 4 мяча.

Малага выступает во втором по силе дивизионе испанского футбола — Сегунде. После 19-ти сыгранных туров клуб занимает третье место в турнирной таблице, имея в активе 36 очков при разнице забитых и пропущенных мячей 22-13.

Напомним, ранее Селезнева в Турции выгнали с поля за плевок в соперника.