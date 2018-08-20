"Плевок в соперника". В Турции украинского форварда выгнали с поля на матче суперлиги

Во время матча в Турции Евгения Селезнева удалили с поля / Динамо Киев от Шурика

В Турции во время матча второго тура суперлиги нападавшего команды "Акхисар Беледие" и сборной Украины Евгения Селезнева удалили с поля во время игры с "Ризеспором".

Украинец на третьей добавленной минуте к первому тайму получил красную карточку за плевок в соперника, сообщает Tribuna.com.

По данным издания, нашего соотечественника удалили с поля после просмотра видеоповтора.

Напомним, "Акхисар Беледие" и Ризеспор" сыграли в воскресенье, 19 августа, матч закончился со счетом 1:1.

Ранее сообщалось, что полузащитник российского клуба "Нижний Новгород" украинец Виталий Федорив перед началом матча седьмого тура Футбольной национальной лиги России против "Сочи" во время традиционного исполнения гимна РФ отвернулся от флага и стоял лицом к трибунам.