В России украинского футболиста обвинили в неуважении к гимну и флагу

Украинец отвернулся от флага России / Фото: Sport24.ru

Полузащитник клуба "Нижний Новгород" Виталий Федорив перед началом матча седьмого тура Футбольной национальной лиги РФ против "Сочи" во время традиционного исполнения гимна России демонстративно отвернулся от флага и стоял лицом к трибунам.

Как сообщает Sport24, все остальные игроки стояли лицом к изображению с флагом России.

Отмечается, что 30-летний Федорив является уроженцем Львовской области и воспитанников киевского "Динамо". За свою футбольную карьеру он играл в различных украинских клубах, с 2008 по 2011 – за пермский "Амкар", а затем за латышский "Спартак". В составе "Олимпийца" украинец играет с 2017 года.

/ Фото: Sport24.ru

Напомним, украинский защитник-легионер греческого футбольного клуба "ПАОК" Евгений Хачериди после третьего квалифай-раунда Лиги чемпионов сезона 2018/2019 с московским "Спартаком" показал российским болельщикам щитки в цветах флага Украины.