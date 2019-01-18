"Он обманывает": в Британии рассказали о возвращении Владимира Кличко в бокс

Владимир Кличко / boxingScene.com

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе украинец Владимир Кличко вернется на боксерский ринг, заявил известный британский боксер Диллиан Уайт.

"Кличко обманывает. Он определенно возвращается в ринг. Мы ему предложили бой, а он сказал, что ему сперва нужно еще два поединка, чтобы подготовиться", - подчеркнул британец в интервью Behind The Gloves.

Он напомнил, что в свое время Джордж Форман возвращался на ринг и Владимир Кличко хочет сделать то же самое.

"Мне очень приятно, что он считает необходимым до боя со мной провести подготовительные поединки. Но я говорю правду. Он на 100% возвращается", - добавил Уайт.

Напомним, последний раз Владимир Кличко выходил на ринг в апреле 2017 года, когда на Уэмбли проиграл нокаутом в 11 раунде Энтони Джошуа.

Ранее Владимир Кличко заявлял о том, что может вернуться на ринг исключительно в благотворительных целях.