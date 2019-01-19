Свитолина героически обыграла китаянку на турнире Большого Шлема

Элина Свитолина / wtafinals.com

Известная украинская теннисистка Элина Свитолина (на данным момент - седьмая "ракетка" мира) пробилась в 1/8 финала первого в 2019-м турнира Большого Шлема - Australian Open. в 2019 году с общим призовым фондом 62,5 миллиона долларов.

В Австралии в третьем круге украинка сражалась против спортсменки из Китая Чжан Шуай (42-я "ракетка" мира). В первых двух сетах теннисистки обменялись победами — 6:4. третьем сете Свитолина проиграла три гейма, но потом героически вернулась в игру и выиграла пять геймов подряд. Но Чжан еще раз смогла отыграться. Впрочем, довести решающий сет до тай-брейка украинка не позволила и выиграла со счетом 7:5.

За выход в 1/8 финала Australian Open Свитолина заработала 260 тысяч долларов США. В следующем раунде еще ждет встреча с победительницей пары Элизе Мертенс (Бельгия, 14-я) — Мэдисон Киз (США, 17-я).

Напомним, ранее Свитолина в Австралии показала зрелищное падение с моста, а также то, как задорно крутит ягодицами на тренировке.