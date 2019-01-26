Стал известен новый соперник сборной Украины: названа дата матча

Сборная Украины сыграет на Родине 14 ноября с эстонской командой

В конце осени текущего года украинская сборная по футболу на Родине сыграет с европейской командой — проведет товарищеский матч с Эстонией.

Игра запланирована на 14 ноября, сообщили в Федерации футбола Украины.

По данным ФФУ, пока неизвестно, где состоится противостояние, и во сколько оно начнется, место и время проведения матча определят позже.

Ранее сообщалось, что 14 октября в Киеве на стадионе Национального спортивного комплекса "Олимпийский" сборная Украины в рамках отбора на Евро-2020 сыграет с командой Португалии (группа В).