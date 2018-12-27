Отбор на Евро-2020: стало известно, где пройдет матч Украина — Португалия

27 декабря 2018, 22:05

Игра сборной Украины с португальцами запланирована на октябрь следующего года.

Сборная Украины сыграет с Португалией в Киеве
Матч отбора на Евро-2020 Украина — Португалия пройдет в Киеве / Скриншот с ffu.ua

В отборочном матче Евро-2020 сборная Украины и команда Португалии (группа В) сыграют в Киеве на стадионе Национального спортивного комплекса "Олимпийский".

Игра состоится 14 октября 2019 года, ее начало запланировано в 21:45, говорится на сайте Федерации футбола Украины.

По данным ФФУ, решение о месте проведения матча Украина — Португалия было принято на заседании исполкома Федерации, которое состоялось в Киеве, в четверг, 27 декабря.

Напомним, сборная Португалии в финале Евро-2016 победила Францию и впервые в истории стала чемпионом Европы по футболу. Украинская команда проиграла Северной Ирландии во втором туре группового этапа Евро-2016 и вылетела с турнира. 

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