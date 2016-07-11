Сборная Португалии победила французов и стала триумфатором Евро-2016, опубликованы фото и видео

11 июля 2016, 00:53

Матч завершился минимальной победой португальцев со счетом 1:0.

  • Сборная Португалии победила французов и стала триумфатором Евро-2016, опубликованы фото и видео Reuters
  • Сборная Португалии победила французов и стала триумфатором Евро-2016, опубликованы фото и видео Reuters
  • Сборная Португалии победила французов и стала триумфатором Евро-2016, опубликованы фото и видео Reuters
  • Сборная Португалии победила французов и стала триумфатором Евро-2016, опубликованы фото и видео Reuters
  • Сборная Португалии победила французов и стала триумфатором Евро-2016, опубликованы фото и видео Reuters
  • Сборная Португалии победила французов и стала триумфатором Евро-2016, опубликованы фото и видео Reuters
  • Сборная Португалии победила французов и стала триумфатором Евро-2016, опубликованы фото и видео Reuters
  • Сборная Португалии победила французов и стала триумфатором Евро-2016, опубликованы фото и видео Reuters
  • Сборная Португалии победила французов и стала триумфатором Евро-2016, опубликованы фото и видео Reuters
  • Сборная Португалии победила французов и стала триумфатором Евро-2016, опубликованы фото и видео Reuters
  • Сборная Португалии победила французов и стала триумфатором Евро-2016, опубликованы фото и видео Reuters
  • Сборная Португалии победила французов и стала триумфатором Евро-2016, опубликованы фото и видео Reuters
  • Сборная Португалии победила французов и стала триумфатором Евро-2016, опубликованы фото и видео Reuters
  • Сборная Португалии победила французов и стала триумфатором Евро-2016, опубликованы фото и видео Reuters
  • Сборная Португалии победила французов и стала триумфатором Евро-2016, опубликованы фото и видео Reuters
  • Сборная Португалии победила французов и стала триумфатором Евро-2016, опубликованы фото и видео Reuters
  • Сборная Португалии победила французов и стала триумфатором Евро-2016, опубликованы фото и видео Reuters
  • Сборная Португалии победила французов и стала триумфатором Евро-2016, опубликованы фото и видео Reuters
  • Сборная Португалии победила французов и стала триумфатором Евро-2016, опубликованы фото и видео Reuters
  • Сборная Португалии победила французов и стала триумфатором Евро-2016, опубликованы фото и видео Reuters
  • Сборная Португалии стала триумфатором Евро-2016 Reuters

Во Франции прошел финал Евро-2016, в котором встречались хозяева турнира и сборная Португалии. Матч завершился минимальной победой португальцев со счетом 1:0.

Со стартовых минут матча Франция завладела позиционным преимуществом и проводила свои быстрые атаки, пишет football.ua. Первую пристрелку оформил Мусса Сиссоко, выстрелив из-за пределов штрафной слета мимо створа ворот. Затем дважды пробивал уже Гризманн.

В следующие минуты ключевым событием в игре стала уже травма Роналду. Криштиану получил болезненный удар по ноге от Димитри Пайе в центре поля, но затем попытался продолжить выступление. Через несколько минут лидер сборной Португалии вновь оказался на газоне. Доктора попробовали оказать медицинскую помощь, но их усилия оказались тщетными. Со слезами на глазах и на носилках Роналду был вынужден покинуть поле.

До конца первого тайма шла уже более спокойная. Хозяевам удалось создать лишь один момент, когда Руй Патрисиу сумел парировать удар Мусса Сиссоко с левого края штрафной. Селесао пробовали отвечать своими атаками, но толком у чужих ворот так ничего создать не сумели.

На старте второго тайма ход развития событий особо не поменялся. Преимущество было за французами, но грамотные действия португальцев в обороне не позволяли Ле Бле провести столь нужный гол.

Вышедший на замену Коман вполне мог стать одним из героев матча, когда после его подачи с левого фланга пробил головой Гризманн с линии вратарской. Мяч полетел чуть мимо створа ворот. Еще один шанс вырвать победу для Франции был у Оливье Жиру, но на удар нападающего с левого края штрафной сумел среагировать Руй Патрисиу.

Уже на последних минутах основного времени матча подопечные Дешама предприняли новые попытки штурма чужих ворот. Сначала Сиссоко нанес пушечный удар из-за пределов штрафной, на который среагировал Патрисиу. Затем уже в добавленное арбитром время вышедший на поле вместо Жиру нападающий мексиканского Тигрес Андре-Пьер Жиньяк накрутил на углу вратарской Пепе, после чего нанес удар в ближнюю штангу ворот Патрисиу. Удача в этом моменте была на стороне португальцев и игра плавно перешла в дополнительное время.

Можно было ожидать, что в дополнительные два тайма по пятнадцать минут продолжит свое давление на чужие ворота сборная Франции. Однако, неожиданно вдохновение снизошло на португальцев.

После двух упущенных моментов подопечные Сантуша не остановились и к удивлению публики на Стад де Франс сумели провести свой гол. Эдер приблизился к чужой штрафной по центру, неожиданно только попятился от него назад Умтити и форвард нанес мощный удар в угол ворот Льориса. Дидье Дешам кинул в бой спасать игру Антони Мартиаля, но форвард Манчестер Юнайтед в решающие минуты так и не сумел себя показать.

1:0 – очередная победа сборной Португалии на этом турнире добытая не в основное время матча. Команда Сантуша не сумела одолеть своих соперников на групповой стадии, затем побеждала в плей-офф в дополнительное время и в серии пенальти. Единственного успеха в основное время Селесао добились в полуфинальном матче с Уэльсом. И вот уже в финале дело вновь дошло до овертайма, в котором снова сильнее оказались португальцы. В плане физической готовности, сыгранности и тактической выучки подопечные Сантуша оказались лучшими на турнире и в итоге именно им удалось одержать победу.

Португалия — Франция 1:0

Гол: Эдер, 109

Португалия: Патрисиу — Седрик, Пепе, Фонте, Геррейру — Карвальо – Санчеш (Эдер, 78), Адриен (Моутиньо, 66), Мариу — Нани, Роналду (Куарежма, 25)

Франция: Льорис — Санья, Косельни, Умтити, Эвра – Сиссоко (Мартиаль, 110), Погба, Матуиди, Пайе (Коман, 58) — Гризманн, Жиру (Жиньяк, 78)

Предупреждения: Седрик, Мариу, Геррейру, В.Карвальо, Патрисиу – Умтити, Матуиди, Косельни, Погба

Видео: GOALTIME - ФУТБОЛЬНЫЕ ОБЗОРЫ.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram
финал Франция Португалия Чемпионат Европы ЧЕ2016
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнёров
Новости
00:05
"Хорошая попа". Седокова показала стройную фигуру на отдыхе: опубликовано фото
08 августа, среда
23:52
В Белом доме рассказали, что за письмо передал Трамп Путину
23:37
Возле КПВВ "Марьинка" на мине подорвался украинский пограничник
23:25
Жертвами ДТП в июле стали 19 детей - Нацполиция
23:23
В Форосе чиновники сымитировали открытие станции скорой помощи: опубликованы красноречивые фото Фото
22:59
Венесуэльский оппозиционер признался в организации атаки на Мадуро
22:53
США введут санкции против России из-за отравления Скрипалей
22:40
В Казахстане запретили трансляцию 88 иностранных телеканалов
22:27
В Одессе с угрозами отменили выступление нобелевского лауреата Алексиевич
22:02
Беллуччи показала пышную грудь в корсете: архивное фото впечатляет
21:58
МИД РФ снова назвал НАТО "бесполезным блоком"
21:28
Гейтс заявил, что "Оппозиционный блок" должен Манафорту 2,4 млн долларов
21:24
Умер тележурналист Михаил Лещинский
20:54
Покушение на Гандзюк: установлено место покупки кислоты и ее состав
20:18
В Сумах пропали вдова и дочь убитого экс-депутата Жука
20:18
В России из-за санкций обвалился рубль
19:51
Херсон страдает от токсического запаха из-за тонн птичьего помета в пригороде
19:27
Из-за автокефалии УПЦ российские священники остались без шенгенских виз – ВВС
19:15
“Знойная девчонка”. В Сети расхвалили фото Насти Каменских без макияжа
18:56
Протрамповского сенатора обвинили в торговле инсайдом - Bloomberg
18:54
Путин боится только одного — западные СМИ
18:46
"Они там окончательно е*нулись?". В Киевсовете решили потратить 140 млн гривень на табло в метро Фото
18:33
Порошенко сделал своему сыну подарок ценой в 10 миллионов гривень
18:19
На севастопольском кладбище обнаружили надгробный памятник Януковича-младшего Видео
17:49
В Херсонской области полковник полиции катался по заповеднику и стрелял в егеря Видео
17:35
Генерал-разведчик рассказал о новой стратегии России
17:34
В Чернигове посреди дороги полыхнула маршрутка, опубликованы фото Фото
16:59
Удар, операция в Москве. Стало известно, как себя чувствует звезда фильма "Такси"
16:57
Тимошенко лидирует в президентской гонке, а Порошенко по-прежнему "пасет задних" - соцопрос
16:36
Сколь веревочке не виться: сенаторы США хотят объявить РФ "спонсором терроризма"
16:30
Как американские санкции взращивают авторитаризм - The Atlantic
16:29
"Укрзализныця" наняла сотрудника для ведения страницы в Facebook за 117 тысяч гривен
16:24
“Все катастрофически плохо”. Сестра Сенцова поделилась плохими новостями о режиссере
16:05
Десять лет спустя: с чего начиналась российско-украинская война мнение
16:03
Светлана Алексиевич попала в базу "Миротворца"
16:00
Сестра Ким Кардашьян на съемках "засветила" голые прелести: опубликовано видео Видео
15:41
На Донбассе боевики "ДНР" избили и закопали живьем российского "ихтамнета"- разведка
15:29
Синоптик предупредила об усилении жары в Украине: названа дата Видео
15:08
Константину Меладзе запретили въезд в страны Евросоюза — СМИ
15:07
Савченко решила засудить Генпрокуратуру за "порочащую информацию"
14:56
Порошенко решил немножко помочь России мнение
14:43
"Путин — х*йло". В Чехии фанаты “Динамо” передали “привет” президенту РФ, опубликовано видео Видео
14:40
"Шкура. Пара-рам-пам". Лободу подняли на смех из-за фото в шубе и "леопардовом" костюме
14:30
День трех восьмерок 8.08.2018: что нужно успеть в этот день Видео
14:13
Синоптики предупредили о ливнях в августе
13:56
Смертельный секс. Мужчина задушил юную любовницу после интима
13:43
Доля импорта в Украину угля из России достигла максимума за четыре года
13:30
СМИ узнали о состоянии выписанного из больницы Кобзона
13:26
"Выстрелили в спину": Госпогранслужба сообщила о вооруженном нападении на украинского пограничника
13:13
Филипп Киркоров собрался летать в Крыму на вертолете в перьях, опубликовано фото
Правила пользования сайтом Политика конфиденциальности Контакты Реклама Архив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять