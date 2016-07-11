Сборная Португалии победила французов и стала триумфатором Евро-2016, опубликованы фото и видео

Во Франции прошел финал Евро-2016, в котором встречались хозяева турнира и сборная Португалии. Матч завершился минимальной победой португальцев со счетом 1:0.

Со стартовых минут матча Франция завладела позиционным преимуществом и проводила свои быстрые атаки, пишет football.ua. Первую пристрелку оформил Мусса Сиссоко, выстрелив из-за пределов штрафной слета мимо створа ворот. Затем дважды пробивал уже Гризманн.

В следующие минуты ключевым событием в игре стала уже травма Роналду. Криштиану получил болезненный удар по ноге от Димитри Пайе в центре поля, но затем попытался продолжить выступление. Через несколько минут лидер сборной Португалии вновь оказался на газоне. Доктора попробовали оказать медицинскую помощь, но их усилия оказались тщетными. Со слезами на глазах и на носилках Роналду был вынужден покинуть поле.

До конца первого тайма шла уже более спокойная. Хозяевам удалось создать лишь один момент, когда Руй Патрисиу сумел парировать удар Мусса Сиссоко с левого края штрафной. Селесао пробовали отвечать своими атаками, но толком у чужих ворот так ничего создать не сумели.

На старте второго тайма ход развития событий особо не поменялся. Преимущество было за французами, но грамотные действия португальцев в обороне не позволяли Ле Бле провести столь нужный гол.

Вышедший на замену Коман вполне мог стать одним из героев матча, когда после его подачи с левого фланга пробил головой Гризманн с линии вратарской. Мяч полетел чуть мимо створа ворот. Еще один шанс вырвать победу для Франции был у Оливье Жиру, но на удар нападающего с левого края штрафной сумел среагировать Руй Патрисиу.

Уже на последних минутах основного времени матча подопечные Дешама предприняли новые попытки штурма чужих ворот. Сначала Сиссоко нанес пушечный удар из-за пределов штрафной, на который среагировал Патрисиу. Затем уже в добавленное арбитром время вышедший на поле вместо Жиру нападающий мексиканского Тигрес Андре-Пьер Жиньяк накрутил на углу вратарской Пепе, после чего нанес удар в ближнюю штангу ворот Патрисиу. Удача в этом моменте была на стороне португальцев и игра плавно перешла в дополнительное время.

Можно было ожидать, что в дополнительные два тайма по пятнадцать минут продолжит свое давление на чужие ворота сборная Франции. Однако, неожиданно вдохновение снизошло на португальцев.

После двух упущенных моментов подопечные Сантуша не остановились и к удивлению публики на Стад де Франс сумели провести свой гол. Эдер приблизился к чужой штрафной по центру, неожиданно только попятился от него назад Умтити и форвард нанес мощный удар в угол ворот Льориса. Дидье Дешам кинул в бой спасать игру Антони Мартиаля, но форвард Манчестер Юнайтед в решающие минуты так и не сумел себя показать.

1:0 – очередная победа сборной Португалии на этом турнире добытая не в основное время матча. Команда Сантуша не сумела одолеть своих соперников на групповой стадии, затем побеждала в плей-офф в дополнительное время и в серии пенальти. Единственного успеха в основное время Селесао добились в полуфинальном матче с Уэльсом. И вот уже в финале дело вновь дошло до овертайма, в котором снова сильнее оказались португальцы. В плане физической готовности, сыгранности и тактической выучки подопечные Сантуша оказались лучшими на турнире и в итоге именно им удалось одержать победу.

Португалия — Франция 1:0

Гол: Эдер, 109

Португалия: Патрисиу — Седрик, Пепе, Фонте, Геррейру — Карвальо – Санчеш (Эдер, 78), Адриен (Моутиньо, 66), Мариу — Нани, Роналду (Куарежма, 25)

Франция: Льорис — Санья, Косельни, Умтити, Эвра – Сиссоко (Мартиаль, 110), Погба, Матуиди, Пайе (Коман, 58) — Гризманн, Жиру (Жиньяк, 78)

Предупреждения: Седрик, Мариу, Геррейру, В.Карвальо, Патрисиу – Умтити, Матуиди, Косельни, Погба

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