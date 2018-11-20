Сборная Украины сыграла вничью с Турцией, опубликованы фото

20 ноября 2018, 21:23

Украинская сборная по футболу играла в турецкой Анталии.

Сборная Украины не забила турецкой команде, но и не пропустила
Сборная Украины не поразила ворота Турции, но и не позволила забить гол в свои / Reuters

Во вторник, 20 ноября, в турецкой Анталии сборная Украины в товарищеском матче сыграла вничью с командой Турции.

Игра проходила на стадионе "Анталия Арена" и закончилась со счетом 0:0.

Турецкая команда перешла в атаку с самого начала игры и могла открыть счет уже на 2-й минуте — Унал опередил Матвиенко, пробил по воротам, но мяч разминулся со штангой, пишет Football.ua

В начале первого тайма соперники украинцев больше владели мячом и только время от времени его теряли. Ближе к середине первой половины игры наша сборная перехватила инициативу, перебралась на чужую половину поля и могла открыть счет: Цыганков оказался на ударной позиции после паса Коваленко, но не сумел протолкнуть мяч мимо голкипера.

После неудачной попытки поразить ворота украинцы продолжали атаковать, также не отсиживались в обороне и турки. В начале второго тайма игроки сборной Турции стали агрессивнее действовать на чужой половине поля и едва не забили быстрый гол — украинскую команду выручил вратарь. 

  • Сборная Украины не поразила ворота Турции, но и не позволила забить гол в свои ffu.ua
  • Сборная Украины не поразила ворота Турции, но и не позволила забить гол в свои ffu.ua
  • Сборная Украины не поразила ворота Турции, но и не позволила забить гол в свои ffu.ua
  • Сборная Украины не поразила ворота Турции, но и не позволила забить гол в свои ffu.ua
  • Сборная Украины не поразила ворота Турции, но и не позволила забить гол в свои ffu.ua
  • Сборная Украины не поразила ворота Турции, но и не позволила забить гол в свои ffu.ua

Турция — Украина 0:0

Турция: Болат — Мулдур (Демирал, 85), Айхан (Эртугрул, 54), Сеюнджю, Байрам — Кавечи (Кара, 89), Йокушлу — Ундер, Озьякуп (Гюрлер, 46), Малли (Топал, 74) — Унал (Тосун, 46);

Украина: Лунин — Караваев, Пластун, Матвиенко, Миколенко — Шапаренко (Малиновский, 46), Макаренко (Буяльский, 83), Зинченко — Цыганков (Швед, 77), Коваленко (Борячук, 85), Коноплянка (Болбат, 64);

Предупреждения: Кавечи, Байрам — Шапаренко, Швед.

Напомним, 16 ноября в словацком городе Трнава сборная Украины в рамках четвертого тура группового этапа Лиги Наций УЕФА проиграла Словакии со счетом 1:4. Команда-противник наших соотечественников открыла счет уже на 6-й минуте противостояния.

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футбол Турция сборная Украины товарищеский матч
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