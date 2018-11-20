Турция - Украина: анонс товарищеского матча, где смотреть, оценки букмекеров

20 ноября 2018, 12:11

Сборная Украины сыграет свой последний матч в 2018-м году в районе турецкого курорта Анталья.

Сборная Украины / Reuters

Предматчевые расклады. После разгромного проигрыша сборной Словакии в рамках последнего матча группового турнира Лиги Наций УЕФА подопечным Андрея Шевченко предстоит сыграть против турков последний товарищеский матч в 2018-м. Соответственно, главный тренер украинцев точно продолжит свои эксперименты с составом.

Cкорее всего, Шевченко выпустит в атаке Марьяна Шведа из "Карпат", а на бровку защиты – феерично отыгравшего последние несколько матчей динамовца Виталия Миколенко. Точно не помощник Украине хавбек "Ференцвароша" Иван Петряк, который получил травму на одной из последних тренировок. Также под большим вопросом выход на поле с турками Сергея Кривцова, Никиты Бурды и Романа Яремчука.

У турков же проблемы и задачи свои. Их тренер, хорошо знакомый украинским болельщикам Мирча Луческу, никак не может наладить хорошую игру. В своей группе Лиги Наций турки уже вылетели в дивизион С, проиграв россиянам и шведам. Мало того, матч против Украины точно пропустят не защитники Сердар Азиз, Али Калыдырым и полузащитник Хакан Чалханоглу.

Ориентировочные составы:

Турция: Болат – Челик, Айхан, Сеюнджю, Байрам – Текдемир, Йокушлу – Озъякуп, Ундер, Малли – Тосун

Украина: Пятов — Караваев, Сваток, Пластун, Миколенко — Степаненко, Малиновский — Цыганков, Коноплянка, Зинченко — Яремчук

Оценки букмекеров:

В конторе bet365 принимают ставки на победу Украины с коэффициентом 3,5, а на победу Турции – 2,2. Ничью оценили в 3,0.

Их коллеги из William Hill похожего мнения – на победу Украины можно поставить с коэффициентом 3,5, на победу Турции – 2,2, на ничью - 2.9.

В конторе "Пари-Матч" оценивают победу Украины в 3.30, ничью в 3.15, а победу Турции  в 2.39

Прямая телетрансляция на каналах "Украина" и "Футбол 2".

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Андрей Шевченко товарищеский матч Мирча Луческу сборная Украины по футболу сборная Турции
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров
Новости
13:58
"Такой менталитет украинцев": Ольга Фреймут рассказала, почему закрыли ее шоу "Оля"
13:54
"Духовник не сдержал слезы": в Москве отпели Евгения Осина, опубликовано видео Видео
13:49
В парламенте Молдовы предложили "придушить" русский язык
13:41
Михайлов день-2018: что нельзя делать и что нужно Видео
13:36
Леся Никитюк отомстила судьям "Танцев со звездами" за низкие оценки Видео
13:17
Биткоин молниеносно подешевел: курс достиг нового "дна"
12:56
"Сх*яли": в Сети возмутились тому, как известный танцор-украинец рассыпался в комплиментах Путину
12:52
Дело о хищении 20 миллионов: Рада провалила представление ГПУ по нардепу Березкину Видео
12:42
Зачем Европе собственная армия мнение
12:21
Forbes назвал самых высокооплачиваемых певиц 2018 года
12:15
Коммунальный коллапс: в Украине централизованное водоснабжение оказалось под угрозой Видео
12:11
Турция - Украина: анонс товарищеского матча, где смотреть, оценки букмекеров
12:09
В Раде требуют от СБУ расследовать деятельность Медведчука
12:04
Не доехали: в Нацгвардии заявили о пропаже "рюкзаков Авакова"
11:52
"Это наш город": на росТВ украинцев обвинили в оккупации Киева Видео
11:28
Ловушка Путина, или Почему Россия будет терять свои территории мнение
11:21
"Поженились!": Тодоренко и Топалов засветили обручальные кольца Видео
11:12
Бойко и Левочкина выгнали из фракции "Оппоблока" в Раде
10:57
"Тебя что, выгнали?": Ани Лорак приехала в Киев
10:56
Минобороны РФ купит украинский авиадвигатель за 2 млрд рублей
10:54
Политическая болезнь "хохлизма" иногда кажется неизлечимой мнение
10:53
Будапешт обвинил Киев в игнорировании предложений по защите венгерского меньшинства Видео
10:45
Игры "на слабо": как депутаты толкают друг друга плюнуть в лицо МВФ мнение
10:40
В Украине смертность превысила рождаемость вдвое
10:25
"Образумьте украинцев": в Госдуме ответили на угрозы ЕС по Азову Видео
10:16
"Вечная невеста" Пэрис Хилтон расторгла помолвку с женихом с украинскими корнями Крисом Зилкой Видео
09:57
ЕС наносит ответный удар: В Брюсселе готовят новый пакет санкций из-за псевдовыборов в "ЛДНР"
09:56
Коллапс в центре Киева: под Радой евробляхеры устроили новую акцию протеста Видео
09:40
Девушка дня Instagram: топ-модель с соблазнительной фигурой Барбара Палвин Фото
09:35
СМИ узнали, каким странам помимо Украины стоит бояться российской пропаганды
09:31
Плешивца Путина наконец-то поставили на место мнение
09:28
В Донецке загорелась психбольница: эвакуированы десятки человек
09:26
"Девушка-бандитка": в Запорожье учащаяся ПТУ жестоко избила сверстницу Видео
09:13
У Климкина прокомментировали связь украинского дипломата с российским интерполовцем
08:58
"Люди второго сорта": заробитчане рассказали об обмане на заработках в Польше Видео
08:42
ЕС анонсировал "конкретные меры" по ситуации в Азовском море
08:30
Ответ на блокаду: эксперт рассказал о шагах Украины из-за угрозы РФ в Азовском море Видео
08:24
Украина будет наказана за трусость с выборами на Донбассе мнение
08:14
"Гонитель церкви": Порошенко сравнили с Лениным
07:34
"Позорное насилие": МИД Канады разозлился из-за нападения на журналиста в Киеве
07:14
Открытки с Днем ребенка и поздравления в прозе и стихах Фото Видео
06:56
Путин объявил распродажу России мнение
06:34
Названы четыре знака Зодиака, которые разбогатеют этой зимой Видео
06:15
Эксперт рассказал о мирном плане Путина по захвату Украины
05:53
"Руки-базуки" показал новую невесту
05:17
Ученые рассказали, какие продукты "убивают" желания заниматься сексом
05:01
NASA начала постройку первого прототипа бесшумного сверхзвукового самолета
04:41
Любовь упырихи. Фанатка сериала "Дневники вампира" накинулась с ножом на парня-"оборотня"
04:05
Эксперты рассказали, когда ждать наиболее привлекательных цен на новогодние украшения-2019 Видео
03:36
Цукерберг заявил о переходе Facebook на "военное положение"
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыРекламаАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять