Турция - Украина: анонс товарищеского матча, где смотреть, оценки букмекеров

Сборная Украины / Reuters

Предматчевые расклады. После разгромного проигрыша сборной Словакии в рамках последнего матча группового турнира Лиги Наций УЕФА подопечным Андрея Шевченко предстоит сыграть против турков последний товарищеский матч в 2018-м. Соответственно, главный тренер украинцев точно продолжит свои эксперименты с составом.

Cкорее всего, Шевченко выпустит в атаке Марьяна Шведа из "Карпат", а на бровку защиты – феерично отыгравшего последние несколько матчей динамовца Виталия Миколенко. Точно не помощник Украине хавбек "Ференцвароша" Иван Петряк, который получил травму на одной из последних тренировок. Также под большим вопросом выход на поле с турками Сергея Кривцова, Никиты Бурды и Романа Яремчука.

У турков же проблемы и задачи свои. Их тренер, хорошо знакомый украинским болельщикам Мирча Луческу, никак не может наладить хорошую игру. В своей группе Лиги Наций турки уже вылетели в дивизион С, проиграв россиянам и шведам. Мало того, матч против Украины точно пропустят не защитники Сердар Азиз, Али Калыдырым и полузащитник Хакан Чалханоглу.

Ориентировочные составы:

Турция: Болат – Челик, Айхан, Сеюнджю, Байрам – Текдемир, Йокушлу – Озъякуп, Ундер, Малли – Тосун

Украина: Пятов — Караваев, Сваток, Пластун, Миколенко — Степаненко, Малиновский — Цыганков, Коноплянка, Зинченко — Яремчук

Оценки букмекеров:

В конторе bet365 принимают ставки на победу Украины с коэффициентом 3,5, а на победу Турции – 2,2. Ничью оценили в 3,0.

Их коллеги из William Hill похожего мнения – на победу Украины можно поставить с коэффициентом 3,5, на победу Турции – 2,2, на ничью - 2.9.

В конторе "Пари-Матч" оценивают победу Украины в 3.30, ничью в 3.15, а победу Турции в 2.39

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