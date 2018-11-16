Украина – Словакия – 1:4. Украинская сборная потерпела сокрушительное поражение в матче Лиги наций

В матче Лиги наций сборная Украины оказалась слабее Словакии / Фото: Reuters

В словацком городе Трнаве завершился матч последнего 4-го тура группового этапа Лиги наций УЕФА, в котором Украина проиграла Словакии с большим отрывом в счете.

Как сообщает официальный сайт соревнований, игра закончилась со счетом 1:4.

Словакия - Украина 4:1

Голы: Руснак, 6, Куцка, 26, Зреляк, 52, Мак, 61 - Коноплянка, 47

Словакия: Дубравка — Пекарик, Шкртел, Шкриняр, Ганцко — Грегуш — Руснак, Куцка (Беро, 30), Гамшик, Мак (Стох, 68) — Зреляк (Дюриш, 82)

Украина: Бойко — Караваев, Бурда, Кривцов (Пластун, 14), Матвиенко — Зинченко, Степаненко, Малиновский — Цыганков, Борячук (Коваленко, 62), Коноплянка (Шапаренко, 64)

Предупреждены: Грегуш — Бурда, Степаненко, Пластун

В первом тайме подопечные Андрея Шевченко не отличились забитым мячом в ворота соперника, хотя словаки делали достаточно ошибок. Хозяева открыли счет уже на 5-й минуте. Это Марек Гамшик выкатил под удар Альберту Руснаку после розыгрыша штрафного, а тот мощно пробил в ближний угол ворот Дениса Бойко.

Чуть более, чем через треть часа результат стал 2:0. Юрай Куцка получил мяч с правой стороны полукруга и забил гол.

Гости сократили отставание в начале второго тайма, мяч в дальний угол отправил Коноплянка.

Но Украине не удалось развить этот успех. Сперва Адам Зреляк умело подставил пятку под удар Руснака после того, как сфера угодила в стойку, а потом все тот же Руснак нашел Роберта Мака на линии штрафной: тот убрал защитника и установил окончательный счет, точно пробив в дальний угол.