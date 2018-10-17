Триумф в Лиге Наций: Шевченко оценил игру сборной Украины против Чехии

Сборная Украины в игре против Чехии в первом тайме допустила ошибки, отметил Андрей Шевченко / Reuters

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко заявил, что игру его команды в матче четвертого тура группового этапа Лиги Наций (группа 1) против команды Чехии оценивает очень позитивно, хотя в некоторых моментах были сделаны ошибки, особенно в первом тайме.

В целом украинская сборная контролировала ход игры, рассказал наставник на послематчевой пресс-конференции, говорится на сайте Федерации футбола Украины.

По его словам, качество игры команды меняется в лучшую сторону, но она пока только на половине пути.

"Хотелось бы, чтобы мы добавили в завершении атак, ведь, имея такие шансы при счете 1:0, не надо доводить матч до нервного окончания. Мы имели достаточно моментов, чтобы забить во второй раз, тогда было бы значительно легче. Ведь можно пропустить после штрафного, углового...", — отметил Шевченко.

Напомним, сборная Украины сыграла с Чехией 16 октября на харьковском стадионе "Металлист". Украинцы победили с минимальным счетом — 1:0 и досрочно выиграла групповой турнир Лиги Наций.