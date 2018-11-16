Словакия - Украина: анонс матча Лиги Наций, где смотреть, оценки букмекеров

Момент матча "Украина - Словакия"

Предмачтевые расклады. Главный арбитр встречи Никола Дабанович даст стартовый свисток на стадионе "Сити Арена Трнава" в пятницу, 16 ноября, в 21.45.

Предматчевые расклады. Поскольку сборная Украина сумела заранее решить все свои задачи в Лиге Наций, то матч против Словакии ни играет вовсе никакой роли. А вот словакам необходимо обыгрывать украинцев "кровь из носу", после чего им нужно готовиться еще и к решающей игре с Чехией.

Однако состав у недавно назначенного тренером Словакии Павла Гапала весьма хороший и крепкий – включая звезд Марека Хамшика и Мартина Шкртела.

Андрей Шевченко же имеет возможность экспериментировать с составом и "обкатывать" молодежь, которая в последнее время знатно "пофеерила" в своих клубах. Виталий Миколенко и Николай Шапаренко отлично играют за "Динамо", Марьян Швед забивает за "Карпаты", а "мариуполец" Андрей Борячук точно будет бороться за место в стартовом составе с Романом Яремчуком. Далее, давно травмирован Андрей Ярмоленко, а Марлос может тренироваться лишь отдельно от команды.

К сожалению, уже в тренировочном лагере сборной из-за травм выбыли Василий Кравец, Олег Данченко и Богдан Бутко, поэтому Шевченко придется решать вопрос с фланговыми защитниками.

Ориентировочные составы:

Словакия: Дубравка — Шкриньяр, Губочан, Шкртел, Пекарик — Куцка, Мак, Гамшик, Лоботка, Дуда — Немец

Украина: Пятов — Караваев, Бурда, Пластун, Миколенко — Степаненко, Малиновский — Болбат, Коваленко, Зинченко — Яремчук

Судейские назначения. На матче будет работать черногорская бригада арбитров во главе с Николой Дабановичем. Лайнсмены - Миловад Джукич и Александар Джиканович. Арбитры за воротами - Милош Божкович и Милован Милашич. Четвертый арбитр - Владан Тодорович.

Оценки букмекеров. Наиболее высокий коэффициент на победу сборной Украины – 3,60 – дают две букмекерские конторы – PariMatch и "Фаворит спорт". На ничью дают одинаковый коэффициент – 3,15. Однако первые оценивают победу Словакии в 2,26, вторые - в 2,20.

Marathon bet на сборную Украины выставил коэффициент 3,48. На то, что победят хозяева поля – 2,20. Ничья в матче – 3,25.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Андрей Шевченко оценил игру сборной Украины в матче против Чехии.

Прямая трансляция на телеканалах "Украина" и "Футбол 1".