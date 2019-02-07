"Загорланю, как Лепс": Ракицкий объяснил, почему не поет гимн Украины

Ярослав Ракицкий / @championat

Украинский защитник санкт-петербургского Зенита Ярослав Ракицкий заявил о том, что матчами национальной сборной не поет гимн Украины вместе с другими игроками потому что настраивается на поединки.

По его словам, сосредотачиваясь перед матчем, он боится "сдуться", отвлекаясь на нефутбольные моменты.

"Послушайте, вся страна поет гимн, и футболисты тоже. Но для меня есть одно правило: если вышел на поле, надо отдавать себя полностью. А не так: загорланю, как Лепс, а потом приду и сдуюсь. Зачем оно мне надо? Я себя так настраиваю", — сказал футболист в интервью каналу Россия 24.

Напомним, ранее сообщалось,что после перехода Ркицкого в Зенит, на сайте ФФУ его профиль исчез из списка игроков сборной Украины.