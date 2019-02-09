Ракицкого распекли за "вражескую" зарплату в "Зените"

Ярослав Ракицкий стал игроком питерского Зенита / ФК Шахтер

Глава пресс-службы киевского "Динамо" Николай Несенюк призвал порадоваться "экономии" из-за перехода украинского защитника Ярослава Ракицкого в петербургский "Зенит".

В заметке на Gazeta.ua Несенюк отметил, что "бешеную зарплату" Ракицкому теперь будут платить "не украинскими, а вражескими деньгами".

По его словам, Ракицкий не "не скрывал своего презрения к родине".

Несенюк посожалел, что многие украинцы, по его мнению, согласятся выехать из страны "на в тысячу раз меньшие деньги, чем футболист Ракицкий".

"Таких у нас миллионы, что бы не говорила вопреки этом официальная пропаганда. Миллионы людей с украинскими паспортами в случае возможности с удовольствием поедут в Россию", - написал он.

Напомним, новичок "Зенита" Ярослав Ракицкий был исключен из состава игроков сборной Украины. Данное решение приняла национальная федерация футбола после перехода воспитанника донецкого "Шахтера" в петербургский клуб в январе этого года.

29-летний Ярослав Ракицкий является воспитанником донецкого "Шахтера", за основной состав которого дебютировал в августе 2009 года. За весь период карьеры в составе команды защитник провел 325 матчей, в которых забил 14 голов и сделал 30 результативных передач. Вместе с донецким клубом он шесть раз становился чемпионом страны и столько же - обладателем Кубка Украины. Кроме того, он трижды выигрывал Суперкубок Украины.

В составе сборной Ракицкий провел 54 матча, забил пять мячей и поучаствовал в чемпионатах Европы 2012 и 2016 годов.