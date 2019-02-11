Украинский баскетболист оправдал выступление коллег в России

Баскетболист не осуждает российские доходы спортсменов и артистов / Фото: Facebook/Dmytro Lypovtsev

Нападающий "Черкасских Мавп" Дмитрий Липовцев не осуждает коллег, которые едут выступать за российские клубы.

"Переезд в Россию предательство? Почему? Ты зарабатываешь деньги там, привозишь их сюда. Вот если бы наоборот.... Или говоришь, что Украина – плохая. Я бы 100 раз подумал, ехать туда или нет. Но по большему счету это работа. Ты же не целуешь их президента в одно место?", - цитирует баскетболиста издание Tribuna.com.

Аналогичное мнение Липовцев высказал и о выступлениях в России артистов и представителей украинского шоу-бизнеса. Он подчеркнул, что сам не смог бы поехать в эту страну из-за своего вспыльчивого характера.

"Я, наверное, никогда не поеду туда играть – будет морально тяжело. Я очень вспыльчивый и каждый раз что-то доказывать не смогу. Кто более спокойный – просто зарабатывает деньги и отправляет их семье в Украину. Почему ехать в Польшу не так плохо, как в Россию? У ребят нет выбора. Предложили – они и поехали", - подытожил баскетболист.

Напомним, в рамках первого полуфинала Национального отбора на конкурс Евровидение-2019 участники после презентации своих номеров вынуждены были в прямом эфире ответить на вопросы ведущего Сергея Притулы о гастролях в России.