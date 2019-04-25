На Львовщине несовершеннолетние забили до смерти сверстника и похвастались фото в соцсети

Во Львовской области парня забили до смерти за долги / ТСН

В Жовкве Львовской области трое несовершеннолетних забили до смерти своего знакомого, после чего один из злоумышленников выложил соответствующее фото в соцсети.

После получения соответствующего сигнала на территории одного из домохозяйств Жовквы правоохранители обнаружили закопанное тело подростка с многочисленными телесными повреждениями. Было установлено, что погибший - семнадцатилетний житель одного из сел района, сообщает пресс-служба ГУ НП Львовщины.

"Установлено, что в ночь с 12 на 13 апреля в подвале одного из жилых домов в городе Жовква парня жестоко избили трое его знакомых - двое местных жителей возрастом пятнадцать и семнадцать лет и семнадцатилетний житель одного из сел Жовковского района. Увидев, что избитый не подает признаков жизни, злоумышленники вынесли тело из подвала, занесли в дом и закопали. При этом они сфотографировали тело погибшего, и в дальнейшем один из товарищей обнародовал эти фото в социальной сети. Правоохранители опросили несовершеннолетних в присутствии родителей и психолога - по их словам, они избили своего знакомого потому, что он задолжал им деньги - 12 тысяч гривен и не мог вернуть долг", - говорится в сообщении.

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Правоохранители начали уголовное производство по ч. 2 ст. 121 УК Украины - "Умышленное тяжкое телесное повреждение". Виновникам грозит от семи до десяти лет лишения свободы. Все трое задержаны, решается вопрос о мере пресечения.

Напомним, ранее сообщалось, что в Житомире мужчина до смерти забил молотком экс-девушку с ее матерью.