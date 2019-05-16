Ребров возглавит турецкий Бешикташ – СМИ

16 мая 2019, 19:32

Конкурентом Сергея Реброва является испанец Гути.

Сергей Ребров
Сергей Ребров / фото: ФК Динамо

Украинский тренер Сергей Ребров является одним из кандидатов на пост главного тренера турецкого Бешикташа.

Нынешний наставник "черных орлов" Шенол Гюнеш покинет клуб по окончании сезона, поэтому руководство Бешикташа уже ищет ему замену.

Как пишет goal.com, основным конкурентом Реброва является испанецц Гути, который работает в стамбульском клубе помощником главного тренера.

Напомним, ранее сообщалось, что Ребров привел Ференцварош к чемпионству в свой первый сезон в Венгрии.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Турция Сергей Ребров Бешикташ
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Все новости

19:59
Хакеры заработали 100 млн долл: Украина с пятью странами разоблачила крупнейшую кибергруппу в мире
19:58
"Будет царем": сын Януковича посетил Донбасс – соцсети
19:32
Ребров возглавит турецкий Бешикташ – СМИ
19:19
Довели до слез: в Харькове маршрутчики отказывались везти мужчину без ног Видео
18:41
Кулинарный эксперт поделился секретом изумительно вкусного шашлыка
18:38
Heavy Rain, Beyond и Detroit на ПК получили очень низкие ценники для Украины Видео
18:35
Рада пошла на компромисс с евробляхерами и отсрочила конец периода растаможки
18:11
Главные новости 16 мая: дата инаугурации Зеленского, возвращение Коломойского и полуфинал Евровидения 2019 Видео
18:01
"Опорочили репутацию": в группе Kazka возмутились обвинению в неуплате налогов
17:57
Нарушение международных обязательств: в Венгрии оценили украинский языковой закон
17:40
Замглавы Администрации Порошенко подал в отставку
17:32
То дождь, то засуха: синоптики удивили погодой на ближайшие дни
17:30
В "вышиванковом" флеш-мобе одесских копов соцсети увидели мужской половой орган
17:13
Украине нужен дееспособный парламент - Бурбак
17:05
Киевлянам приготовили новое повышение тарифов на воду
17:00
Скандал в Раде: журналист Дзындзя утверждает, что нардеп Лещенко предложил ему "отсосать"
16:35
Против Лещенко открыли уголовное производство: в САП рассказали подробности
16:19
40% украинцев симпатизируют России, а каждый восьмой позитивно относится к Путину
16:09
Церковный скандал: судьбу Филарета решит Священный синод
16:05
Синоптики рассказали, где в Украине ждать 30-градусной жары
15:58
Инаугурация Зеленского: ритуал проведут женщины
15:39
Жена Порошенко посоветовала Зеленской не слушать политтехнологов
15:35
Опубликован трейлер пятого сезона сериала Черное зеркало Видео
15:31
Зеленский оценил назначение даты инаугурации и "подколол" Раду
15:21
Геращенко решила уйти из "минской группы"
15:09
Инаугурация Зеленского: Путин приглашение не получил
15:07
"Не время для новой программы": у Зеленского оценили перспективы сотрудничества с МВФ
14:46
Первый канал аннулировал результат финала Голос. Дети, в котором победила дочь Алсу
14:31
В Виннице агрессивные ультрас жестоко избили арбитра прямо на поле Видео
14:30
75% украинцев за прямые переговоры Зеленского и Путина по миру на Донбассе
14:08
"Жалкий и дешевый нищеброд": Киркоров шокировал Собчак своим гардеробом Видео
13:58
В центре Киева евробляхеры устроили стычки с полицейскими Видео
13:54
Евровидение 2019: песни всех участников второго полуфинала, где и когда смотреть Видео
13:42
У Епифания показали подпись Филарета под решением о роспуске УПЦ КП Фото
13:40
Цирк в Раде: в депутата Каплина бросили петлю для виселицы
13:20
Дата инаугурации известна: эксперт дал прогноз, что теперь будет с Радой
13:13
Досрочные выборы в Раду: в БПП сделали важное заявление
13:12
Песков признался, поедет ли Путин на инаугурацию Зеленского
13:05
В Нафтогазе анонсировали возобновление переговоров с РФ после разговора Зеленского с Путиным
13:02
Жена Венсана Касселя показала безупречную фигуру спустя месяц после родов
12:55
Ни Цой, ни богу свечка, ни чёрту кочерга мнение
12:53
Климкин в знак протеста отказался от участия в заседании Совета Европы
12:52
Любитель садомазо: астролог рассказал, что скрывает Путин
12:42
Вакарчук идет в Раду: всё, что известно о партии Голос и какие у нее шансы на победу Фото Видео
12:33
"Это чудо!": астролог прокомментировал дату инаугурации Зеленского
12:23
У Зеленского прокомментировали дату инаугурации
12:22
Проходной барьер в Раду преодолевают только четыре партии - социологи
12:10
Дешевле молчать: сколько придется платить за нарушение языкового закона
11:51
Церковный скандал: Епифаний назвал Филарета лжецом
11:26
Вакарчук создал новую партию и объявил о походе на парламентские выборы
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять