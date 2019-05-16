Ребров возглавит турецкий Бешикташ – СМИ

Сергей Ребров / фото: ФК Динамо

Украинский тренер Сергей Ребров является одним из кандидатов на пост главного тренера турецкого Бешикташа.

Нынешний наставник "черных орлов" Шенол Гюнеш покинет клуб по окончании сезона, поэтому руководство Бешикташа уже ищет ему замену.

Как пишет goal.com, основным конкурентом Реброва является испанецц Гути, который работает в стамбульском клубе помощником главного тренера.

Напомним, ранее сообщалось, что Ребров привел Ференцварош к чемпионству в свой первый сезон в Венгрии.