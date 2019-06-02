Россию собираются отстранить от Олимпиады-2020 в Токио – СМИ

Спортсменов РФ заподозрили в махинациях с допинг-тестами / BBC.com

Российские спортсмены рискуют быть отстраненными от участия в Олимпийских играх 2020 года в Токио.

Как пишет The Sunday Times, это связано с обвинениями российских спортсменов в махинациях с допинг-тестами.

Речь идет о ситуации вокруг обвинений в адрес прыгуна в высоту Данила Лысенко, которого заподозрили в даче ложных показаний по делу о пропуске допинг-тестов.

Пропустив несколько допинг-тестов в прошлом году, спортсмен представил поддельные документы, согласно которым был болен и не мог явиться на проверки.

Читайте такжеПочти 100% российских спортсменов сидят на допинге — экс-следователь WADAПо данным издания, адрес клиники, выдавшей справку, был липовым. По указанному адресу, утверждают они, находится разрушенное здание. "Клиника была выдуманной — от регистрационных номеров до фальшивых имен врачей и липовых документов. Здесь [по этому адресу] нет клиники", — приводит газета слова своего источника.

Подозрения падают и на представителей Федерации легкой атлетики России, которые могли таким образом намеренно замаскировать допинговые нарушения Лысенко, чтобы избежать проверок и помочь ему выиграть золото на грядущей Олимпиаде, пишет издание.

Напомним, ранее сообщалось о том, что украинского олимпийского чемпиона поймали на допинге.