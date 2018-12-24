Украинского олимпийского чемпиона поймали на допинге / game2day.org

Допинг-тест тяжелоатлета Алексея Торохтия признан положительным. В свое время он завоевал золото на Олимпиаде-2012 в Лондоне, а также был признан сенсацией 2013 года.

В его пробе нашли анаболическое вещество: дегидрохлорметилтестотерон, пишет sport.ua. При этом не сообщается, когда именно был проведен этот тест.

IWF пока не прокомментировал, какие санкции грозят украинскому атлету.

Ранее в Австрии российских биатлонистов обвинили в применении допинга на ЧМ-2017. К спортсменам из России пришли сотрудники австрийской полиции.

Напомним, на Чемпионате мира по футболу в России главный тренер сборной РФ Станислав Черчесов нервно воспринял вопрос немецких журналистов из Der Spiegel, которые спросили о возможном применении российскими футболистами допинга.