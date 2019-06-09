"Неймар - наркоман и опасен для общества": источник

Неймар / Reuters

Сегодня обнародовали отрывки переписки с адвокатом Нажилы Триндади, обвинившей нападающего ПСЖ Неймара в изнасиловании, сообщает бразильская пресса.

"Он ударил меня и даже сфотографировал мою избитую задницу. Неймар вел себя как монстр. Наверняка, он хотел похвастаться перед друзьями. Он избил и изнасиловал меня. Неймар был пьяным и обкуренным, он сам говорит об этом в сообщениях. Он наркоман, жестокий человек. Его нужно отправить в тюрьму. Нет никаких условий, по которым Неймар может оставаться в обществе, поскольку он является для него угрозой", - приводит слова модели бразильские СМИ.

Нажила Триндади / News.ru

Напомним, Триндади обвинила звездного бразильца в изнасиловании. Позже сам бразилец показал на видео, как его соблазнила на секс девушка.